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Au terme d'un scrutin secret
Le Hamas désigne le négociateur Khalil al-Hayya comme nouveau chef du mouvement

Le Hamas a désigné Khalil al-Hayya comme nouveau dirigeant au terme d'un scrutin complexe et secret. Ce négociateur de 66 ans succède à Yahya Sinouar, tué par Israël en 2024.
Publié: il y a 36 minutes
M. al-Hayya, négociateur en chef du Hamas, devrait prendre officiellement ses fonctions la semaine prochaine.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le Hamas a annoncé lundi que Khalil al-Hayya avait été élu nouveau dirigeant du mouvement islamiste palestinien, au terme d'un scrutin organisé sans médiatisation après des mois de direction collégiale à la suite de la mort de Yahya Sinouar.

«Le Mouvement de résistance islamique Hamas annonce l'élection du frère combattant Khalil al-Hayya à la présidence du bureau politique du mouvement, en remplacement du dirigeant martyr Yahya Sinouar», a déclaré le mouvement sur Telegram.

«Khalil al-Hayya a été élu à une majorité écrasante par le Conseil général de la Choura», organe consultatif chargé notamment d'élire les instances dirigeantes, a déclaré à l'AFP un haut responsable du Hamas, précisant que sa candidature avait reçu un soutien quasi unanime, de Gaza comme de l'étranger.

Selon un autre responsable du Hamas, le scrutin s'est déroulé selon une procédure «secrète et très complexe», en raison de la situation sécuritaire et de l'assassinat par Israël de plusieurs dirigeants politiques et militaires du mouvement.

Restructuration des instances dirigeantes

M. al-Hayya, négociateur en chef du Hamas, devrait prendre officiellement ses fonctions la semaine prochaine, ont déclaré plusieurs sources à l'AFP.

Le bureau politique se réunira dans les prochains jours à Istanbul afin de former des comités et de lancer la restructuration des instances dirigeantes du mouvement, tandis que le collège dirigeant de cinq membres mis en place après la mort de Yahya Sinouar présentera sa démission au Conseil général de la Choura.

Selon des sources au sein du Hamas, M. al-Hayya continuera, dans l'immédiat, à partager son temps entre le Qatar et la Turquie. Les représentants de la branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, ont également déclaré leur «soutien total» à al-Hayya.

Trois ans dans les prisons israéliennes

Yahya Sinouar, chef du Hamas à Gaza puis président du bureau politique du mouvement, a été tué en octobre 2024 par l'armée israélienne lors d'une opération dans le sud de la bande de Gaza.

Considéré comme l'un des principaux architectes de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, il avait pris la tête du bureau politique du Hamas après l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran en juillet 2024.

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Né en 1960, Khalil al-Hayya est le principal négociateur du Hamas et a passé trois ans dans les prisons israéliennes. Il a également été la cible d'une tentative d'assassinat à Doha en 2025 attribuée à Israël.

Le Hamas s'appuie sur le Conseil de la Choura et un bureau politique qui assure la direction politique du mouvement. Après la mort de Sinouar, il avait renoncé à désigner immédiatement un successeur, privilégiant une direction collégiale jusqu'à l'élection de M. al-Hayya, selon les experts du mouvement.


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