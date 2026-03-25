Trump menace de «déchaîner l'enfer» en cas de faux pas iranien

La Maison Blanche a assuré mercredi que les discussions continuaient avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre, malgré les démentis apportés ces derniers jours par des dirigeants iraniens. «Les discussions continuent, elles sont productives comme l'a déclaré le président (Donald Trump) lundi», a déclaré lors d'un point presse la porte-parole de l'exécutif américain, Karoline Leavitt, qui a démenti que ces négociations étaient dans l'impasse.

Toutefois, la Maison Blanche a proféré de lourdes menaces mercredi. Trump a menacé de «déchaîner l'enfer» si l'Iran faisait «le mauvais calcul».

«Si l'Iran refuse d'accepter la réalité actuelle, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été vaincus militairement et qu'ils continueront de l'être, le président Trump s'assurera qu'ils soient frappés de manière plus dure qu'ils ne l'ont jamais été», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point presse. «Le président Trump ne bluffe pas et il est prêt à déchaîner l'enfer. L'Iran ne devrait pas faire un mauvais calcul à nouveau», a-t-elle ajouté.

Source: AFP