L'Iran a rejeté mercredi le plan de paix proposé par les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre. Téhéran a également posé cinq conditions pour un cessez-le-feu.

L'Iran refuse le plan de paix des Etats-Unis

L'Iran refuse le plan de paix des Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

La télévision d'Etat iranienne, citant un responsable non identifié, a affirmé mercredi que l'Iran avait refusé le plan de paix proposé par les Etats-Unis pour mettre fin à près d'un mois de guerre. «L'Iran a réagi négativement à la proposition américaine», a indiqué Press TV, branche anglophone de la télévision d'Etat.

«La guerre prendra fin lorsque l'Iran décidera d'y mettre fin, et non lorsque Trump le décidera», a-t-elle ajouté, en relayant les propos du responsable iranien sous couvert d'anonymat. Aucun communiqué officiel en ce sens n'a pour l'heure été publié, et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, qui avait mené pour l'Iran les pourparlers avec les Etats-Unis avant la guerre, ne s'est pas exprimé.

Les médias iraniens, à l'image des agences Mehr et Tasnim, ont repris ces informations de Press TV. Plus tôt mercredi, deux hauts responsables pakistanais ont affirmé que leur pays, au titre d'une médiation, avait transmis à l'Iran un plan en quinze points contenant les propositions des Etats-Unis.

Cinq conditions

Toujours d'après le responsable iranien cité par Press TV, la République islamique pose de son côté cinq conditions à l'arrêt des hostilités. Celles-ci avaient été déclenchées le 28 février par des frappes israélo-américaines sur l'Iran.

Les cinq conditions sont: la fin de «l'agression et des assassinats» contre l'Iran et ses dirigeants, la mise en place d'un mécanisme solide garantissant à Téhéran l'absence de reprise (par Israël et les Etats-Unis) de la guerre, mais aussi un schéma de dédommagement pour les destructions causées, en vue de la reconstruction.

Ces conditions incluent également une cessation des hostilités sur tous les fronts régionaux, et envers tous les «groupes de résistance» - une référence implicite au Hezbollah libanais notamment -, et une reconnaissance internationale et des garanties sur les droits de l'Iran d'exercer sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique du commerce mondial au coeur du conflit.