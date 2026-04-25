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«Trop de temps perdu»
Confiant, Trump annule l'envoi de ses émissaires au Pakistan

Donald Trump a annulé samedi l'envoi de ses émissaires à Islamabad pour des discussions avec l'Iran, évoquant une perte de temps. La rencontre, demandée par Téhéran, visait à relancer les pourparlers sur la paix au Moyen-Orient.
Publié: 19:15 heures
Donald Trump a annulé samedi l'envoi de ses émissaires à Islamabad pour des discussions avec l'Iran.
Photo: IMAGO/MediaPunch
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a déclaré samedi avoir annulé le déplacement attendu de ses émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner pour des discussions avec l'Iran au Pakistan, mais que cela ne signifiait pas une reprise de la guerre.

«Je viens d'annuler le déplacement de mes représentants à Islamabad, au Pakistan, pour rencontrer les Iraniens», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social. «Trop de temps perdu en déplacements, trop de travail! (...) Personne ne sait qui est aux commandes, y compris eux-mêmes», a-t-il ajouté en soulignant qu'il avait «toutes les cartes en main». «S'ils veulent discuter, il leur suffit de nous appeler», a affirmé le dirigeant républicain.

Steve Witkoff et Jared Kushner devaient partir samedi pour Islamabad en vue d'une relance des tractations pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, avait indiqué vendredi la Maison Blanche, soulignant que cette rencontre était une demande de Téhéran.

Interrogé par le média Axios pour savoir si cette annulation signifiait qu'il allait reprendre la guerre, Trump a répondu: «Non. Cela ne signifie pas cela. Nous n'y avons pas encore réfléchi», a-t-il dit selon le journaliste d'Axios qui a dit l'avoir eu au téléphone.

«Ils peuvent nous appeler»

«Nous avons toutes les cartes en main. Ils peuvent nous appeler quand ils veulent, mais vous n'allez plus faire de vols de 18 heures pour rester assis là à discuter de tout et de rien», a-t-il dit par ailleurs à une journaliste de la chaîne Fox News.

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L'annulation du déplacement intervient alors que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a conclu samedi une visite à Islamabad, qui fait office de médiateur. Les Etats-Unis ont prolongé sine die cette semaine une trêve avec l'Iran, qui était entrée en vigueur le 8 avril après les frappes israélo-américaines contre l'Iran lancées le 28 février.


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