Poutine et Trump somment l'Ukraine de lâcher le Donbass

Pour Zelensky, Moscou instrumentalise l'idée de tenir des élections en Ukraine pour le chasser du pouvoir

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi à l'AFP que la Russie faisait pression pour la tenue d'élections en Ukraine, en pleine guerre, car Moscou y voit un moyen de le chasser du pouvoir.

«Soyons honnêtes, les Russes veulent juste me remplacer, a dit Zelensky. Personne (en Ukraine) ne veut d'une élection pendant une guerre. Tout le monde craint un effet destructeur, une division de la société», a-t-il ajouté. Le dirigeant ukrainien a également déclaré qu'il n'avait pas encore décidé s'il se présenterait à une future élection.

Source: AFP