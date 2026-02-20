Poutine et Trump somment l'Ukraine de lâcher le Donbass

Pour Zelensky, Moscou instrumentalise l'idée de tenir des élections en Ukraine pour le chasser du pouvoir
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi à l'AFP que la Russie faisait pression pour la tenue d'élections en Ukraine, en pleine guerre, car Moscou y voit un moyen de le chasser du pouvoir.
«Soyons honnêtes, les Russes veulent juste me remplacer, a dit Zelensky. Personne (en Ukraine) ne veut d'une élection pendant une guerre. Tout le monde craint un effet destructeur, une division de la société», a-t-il ajouté. Le dirigeant ukrainien a également déclaré qu'il n'avait pas encore décidé s'il se présenterait à une future élection.
Source: AFP
L'armée ukrainienne a également des problèmes de connexion à Starlink
L'armée ukrainienne est également confronté à des problèmes de connexion au réseau Starlink, a indiqué vendredi Volodymyr Zelensky, depuis qu'Elon Musk a accepté début février de désactiver les terminaux Starlink utilisés sur le front par la Russie.
«Il y a des problèmes, il y a des défis. J'ai demandé au ministre de la Défense de faire tout ce qu'il peut», a déclaré Zelensky, dans une interview à l'AFP, assurant toutefois que les forces russes avaient à ce niveau des «problèmes bien plus sérieux».
Source: AFP
Washington et Moscou demandent à l'Ukraine d'abandonner le Donbass
Les Etats-Unis et la Russie demandent à l'Ukraine d'entièrement retirer ses troupes de sa région orientale du Donbass pour mettre fin à la guerre, a déclaré vendredi Volodymyr Zelensky dans un entretien avec l'AFP.
«Les Américains et les Russes disent que si voulez que la guerre se termine demain, sortez du Donbass», a affirmé le président ukrainien. Ce bassin minier regroupe les régions de Lougansk et de Donetsk. Moins de 20% de cette deuxième région est toujours sous le contrôle des troupes ukrainiennes.
Source: AFP
Kiev reçoit toujours «le même niveau» de renseignements américains
Les Etats-Unis continuent de fournir des renseignements à Kiev, «au même niveau» qu'auparavant, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview vendredi à l'AFP.
«Nous recevons bien des renseignements que nous demandons de la France et d'autres pays européens. Et nous recevons des renseignements des Américains au même niveau qu'auparavant», a-t-il affirmé, précisant que si les Etats-Unis «ont toujours donné beaucoup d'informations», ils n'ont pas toujours répondu à toutes les requêtes de Kiev.
Source: AFP
L'Ukraine ne «perd pas» la guerre
L'Ukraine ne «perd pas» la guerre en cours contre la Russie et son issue est toujours incertaine, a assuré vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un entretien à l'AFP, quelques jours avant le quatrième anniversaire de l'invasion russe de son pays.
«On ne peut pas dire que nous perdons la guerre, honnêtement, nous ne sommes certainement pas en train de le perdre. La question est de savoir si nous allons gagner, oui, c'est la question, mais une question qui a un prix très élevé», a-t-il affirmé.
Source: AFP
L'armée de Kiev a libéré 300 km2 dans le sud, affirme Zelensky à l'AFP
L'armée de Kiev a repris 300 kilomètres carrés aux troupes russes dans une contre-offensive en cours dans le sud de l'Ukraine, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un entretien accordé à l'AFP vendredi.
«Aujourd'hui je peux féliciter notre armée avant tout – toutes les forces de défense – car à ce jour, 300 kilomètres (carrés) ont été libérés», a-t-il déclaré, en ajoutant que cela faisait partie de «plans plus larges» de Kiev.
Source: AFP
Un camion suisse chargé de générateurs diesel en route pour l'Ukraine
Dix générateurs au diesel ont été chargés dans un camion vendredi à Amriswil (TG) à destination de l'Ukraine. Ce transport fait partie d'un paquet d'aide au pays attaqué depuis quatre ans par les troupes russes. Au total, jusqu'à 80 générateurs de ce type et 18 modules d'alimentation électrique au gaz naturel doivent y être envoyés.
Les convois s'étalent entre vendredi après-midi et les semaines à venir, indique à Keystone-ATS un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le Conseil fédéral a débloqué mercredi un crédit de 32 millions de francs pour cette aide.
Quatre entreprises suisses devraient fournir, dans ce cadre, du matériel énergétique à l'Ukraine, selon Département fédéral de l'économie (DEFR). Une partie de ces générateurs est livrée au ministère ukrainien du développement, qui les mettra en service en cas d'urgence.
Source: ATS
La «coalition des volontaires» se réunira en visioconférence mardi
Emmanuel Macron et Keir Starmer coprésideront mardi une réunion par visioconférence de la «coalition des volontaires» en soutien à l'Ukraine, à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion russe qui a débuté le 24 février 2022, a annoncé vendredi l'Elysée.
«Alors que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine va déjà entrer dans sa cinquième année», cette réunion «doit permettre de réitérer l'engagement des 35 pays participants aux côtés de l'Ukraine, pour l'aider à faire advenir les conditions d'une paix robuste et durable qui garantisse la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe», a dit la présidence française.
Le président français et le Premier ministre britannique sont à la tête de cette coalition composée des alliés, essentiellement européens, de l'Ukraine, et censée fournir des «garanties de sécurité» à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord avec Moscou. Elle se réunit régulièrement, en parallèle du processus de négociations russo-ukrainiennes sous l'égide des Etats-Unis.
Source: AFP
La Russie dit avoir détruit 113 drones ukrainiens, une raffinerie de pétrole en feu
La Russie a indiqué jeudi avoir détruit dans la nuit 113 drones ukrainiens, l'attaque visant notamment une raffinerie de pétrole du nord-ouest du pays où un réservoir pétrolier a pris feu, selon les autorités locales.
Cette annonce intervient au lendemain des pourparlers à Genève entre Moscou, Kiev et Washington qui tentent de trouver un règlement à quatre ans de guerre en Ukraine.
Ces discussions qui se sont déroulées mardi et mercredi en Suisse ont été qualifiées de «difficiles» par Moscou, comme par Kiev et se sont achevées sans percée tangible.
Source: AFP
Russes et Ukrainiens achèvent leurs pourparlers sur les rotules
Les pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains ont pris fin mercredi matin à Genève après une brève rencontre lors de la seconde journée de ces discussions visant à mettre fin à quatre ans de conflit en Ukraine, Moscou et Kiev évoquant des négociations «difficiles». «Les négociations se sont déroulées pendant deux jours, elles ont duré très longtemps hier, sous formats différents, et environ deux heures aujourd'hui», a déclaré le chef de la délégation russe, Vladimir Medinski, devant des journalistes russes de médias d'Etat.
Il a qualifié ces pourparlers de «difficiles, mais professionnels». Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également estimé mercredi que les négociations à Genève étaient «difficiles», tout en accusant Moscou d'esssayer de les «faire traîner en longueur». Ukrainiens et Russes avaient repris leurs négociations mercredi à Genève sous médiation américaine pour essayer de trouver une issue à la guerre en Ukraine, après des négociations la veille qui ont montré peu de signes de progrès, et une nouvelle vague de frappes russes nocturnes sur l'Ukraine.
Cette seconde rencontre a eu lieu alors que la Russie a lancé un missile ballistique et 126 attaques de drones sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, selon l'armée de l'air ukrainienne. Moscou a également revendiqué mercredi la prise du village de Krynytchné dans la région de Zaporijjia (sud) et du village frontalier de Kharkivka dans la région de Soumy (nord-est).