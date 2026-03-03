DE
FR

Peur justifiée ou pas?
Comment et pourquoi l'Iran nous menace (encore)

Emmanuel Macron s'exprimera sur la guerre en Iran ce mardi soir 3 mars. Au cœur de l'intervention du président français: la menace que fait peser le conflit sur son pays, et sur ses voisins. Dont la Suisse.
Publié: il y a 4 minutes
1/5
L'hypothèse d'un missile iranien tiré sur un pays européen est très improbable. Mais Chypre a tout de même été visée.
Photo: AFP
Blick_Richard_Werly.png
Richard WerlyJournaliste Blick

Attention, risque de manipulation colossal! Avant d'évoquer la menace que l'Iran fait potentiellement peser sur les pays européens, la plus grande prudence s'impose. En 2003, avant l'invasion américaine de l'Irak, ce pays dirigé par Saddam Hussein était présenté comme détenteur d'armes chimiques et comme un danger immédiat pour la communauté internationale. Le dictateur irakien était aussi accusé par les Etats-Unis, contre toute évidence, d'avoir une part de responsabilité dans les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Gare, donc, à ne pas attribuer à l'Iran des menaces exagérées.

A lire sur la guerre
En pleine guerre, l’absence du fils de Netanyahu dans l’armée fait polémique
Une cible potentielle
En pleine guerre, l’absence du fils de Netanyahu dans l’armée fait polémique
La guerre ravive la crainte d'une flambée des prix du pétrole et du gaz
Pression maximale
La guerre ravive la crainte d'une flambée des prix du pétrole et du gaz

Une chose est certaine: la menace nucléaire «existentielle» brandie par Israël pour justifier ses frappes aériennes préventives a été largement retardée par la guerre de douze jours de juin 2005. «Nous les avons fait reculer d'au moins deux ans», nous confiait récemment, dans son bureau de la Knesset (le Parlement) à Jérusalem, la vice-ministre des Affaires étrangères Sharren Haskel. Qu'en est-il aujourd'hui, après quatre jours de guerre? Et quelles conséquences doivent en tirer les Européens, qui ne participent pas à cette guerre aérienne, même s'ils n'ont pas exclu d'y être entraînés si des pays alliés comme les Emirats arabes unis devaient se défendre?

Macron face aux Français

Emmanuel Macron a choisi de s'exprimer devant les Français ce mardi soir 3 mars. Au moment où le président français parlera, le chancelier allemand Friedrich Merz sera presque sur le perron de la Maison Blanche, où il doit rencontrer Donald Trump. Ces deux dirigeants européens, comme le Premier ministre britannique, disposent de renseignements très complets sur la menace iranienne: menace ballistique, avec les missiles à longue portée capables «d'accrocher» un territoire proche de l'UE; menace terroriste, avec la possibilité de voir des agents dormants se réveiller pour la lutte finale entre la République islamique et l'Occident; menace économique, avec le risque de fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole consommé dans le monde.

A lire sur l'Iran
Ambassade américaine en flammes, Liban sous les bombes: le résumé de la nuit
Le Moyen-Orient s'embrase
Ambassade américaine en flammes, Liban sous les bombes: le résumé de la nuit

La plus immédiate de ces menaces est le terrorisme. Lundi 2 mars, l'administration Trump a publié une liste de tous les attentats commis ou commandités par des agents iraniens contre des intérêts américains depuis la fondation de la République islamique en 1979. Plus d'une cinquantaine d'explosions, assassinats ou prises d'otages sont mentionnés.

La France pourrait en faire autant, et la liste serait encore plus longue. L'Iran, promoteur mondial du terrorisme islamiste, peut s'en prendre à nouveau aux troupes européennes déployées dans la région (bases françaises et britanniques, troupes allemandes en Irak...). A Paris, le souvenir de l'attentat de la rue de Rennes en 1986, ou celui de l'attentat contre l'immeuble Drakkar à Beyrouth le 23 octobre 1983, hante la mémoire collective. Dans les deux cas, l'Iran était impliqué. Très récemment, une activiste islamiste iranienne a été traduite en justice. Plusieurs suspects en lien avec l'Iran avaient été arrêtés en 2023 et 2024, suspectés d'envisager des actions terroristes.

Menace ballistique

La menace ballistique, à savoir celle d'un tir de missile, est beaucoup moins probable. L'Europe de l'Ouest est a priori hors de portée. Mais ce n'est pas le cas de pays du sud de l'Europe, où des bases navales comme Souda (Grèce) ou Naples (Italie) sont exposées. Les cibles européennes les plus faciles à atteindre sont les installations militaires françaises et britanniques à Chypre, en Jordanie, aux Emirats arabes unis ou à Djibouti. Sans parler des cibles constituées par les dizaines de milliers de ressortissants européens agglutinés dans les hôtels et les aéroports du Moyen-Orient. Un attentat-suicide dans l'un de ces endroits endeuillerait, à coup sûr, plusieurs pays de l'UE.

A lire sur Macron
Huit pays d'Europe intéressés par la «dissuasion avancée» française
Coopération renforcée
Macron ouvre la dissuasion nucléaire à huit pays
Macron appelle à éviter «tout engrenage de violence» après la mort de Quentin Deranque
Mort de Quentin Deranque
Macron se dit «préoccupé» et appelle à éviter «tout engrenage de violence»

Menace économique

Dernière menace: celle qui pèse sur nos portefeuilles. Un Iran qui résiste est un Iran qui, potentiellement, plongera l'économie mondiale dans le chaos. La question du pétrole est bien sûr décisive. Mais l'on sait aussi combien les Bourses, montées au plus haut depuis un an, sont fragiles. La tactique de la République islamique est d'ailleurs sans doute de semer la terreur pour faire monter le plus possible le coût économique de cette guerre. Au lendemain de l'attaque russe contre l'Ukraine, le 24 février 2022, le prix du baril de pétrole avait dépassé les 100 dollars. Bis repetita dans les jours à venir?

Découvrez nos contenus sponsorisés
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus