Menacé d'enlèvement
En pleine guerre, l’absence du fils de Netanyahu dans l’armée fait polémique

Alors qu’Israël mobilise des centaines de milliers de réservistes, Yaïr Netanyahu séjournerait actuellement à Miami. Son absence des rangs de l’armée et les risques sécuritaires qui l’entourent alimentent la controverse.
Publié: 14:52 heures
1/2
Alors que le Moyen-Orient se trouve en pleine tension, Yaïr Netanyahou se trouverait à Miami.
Photo: Getty Images
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Alors que le Moyen-Orient connaît une nouvelle flambée de tensions après le lancement de l’opération israélo-américaine «Fureur Epique», le fils du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Yaïr, séjournerait actuellement à Miami, indique le Daily Express US. Dans ce contexte explosif, l’homme de 34 ans pourrait constituer une cible potentielle d’enlèvement, selon certains observateurs.

Son absence du territoire israélien suscite d’autant plus de critiques que quelque 360’000 réservistes ont été mobilisés pour rejoindre l’armée à la suite de l’escalade militaire avec l’Iran. Pendant ce temps, Yaïr Netanyahu poursuivrait des activités caritatives aux Etats-Unis.

Sous protection du Mossad?

Des interrogations émergent quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas rejoint son pays en cette période de mobilisation massive. Howard Stoffer, expert en affaires internationales fort de 25 ans d’expérience au sein du gouvernement américain, estime qu’il serait «insensé» pour lui de rester aux Etats-Unis sans bénéficier d’une protection rapprochée des services de renseignement israéliens.

«Il sera une cible. Je m’y attends absolument. S’il n’est pas protégé par le Shin Bet (ndlr: le service de sécurité intérieur) ou par des agents, cela poserait un véritable problème», affirme-t-il. Le professeur se dit toutefois convaincu qu’une surveillance est assurée, notamment par le Mossad, évoquant les conséquences «dramatiques» qu’aurait un éventuel enlèvement du fils du Premier ministre.

Colère des soldats israéliens

Au-delà de la question sécuritaire, c’est aussi la dimension symbolique qui alimente la controverse. «Je pense que sa présence ici est une erreur. Il devrait accomplir son devoir en Israël. La famille du Premier ministre participe, comme n’importe quel citoyen, à la défense du pays», insiste Howard Stoffer, soulignant l’importance de l’exemplarité en temps de guerre.

La situation nourrit la frustration de certains soldats israéliens mobilisés. En 2023, un militaire stationné sur le front nord déclarait au «Times»: «Yair profite de la vie à Miami Beach pendant que je suis au front.»

En mars, le Shin Bet a confirmé assurer la sécurité de l’épouse et des fils de Benjamin Netanyahu. Il reste toutefois incertain si ce dispositif s’applique également lorsque Yaïr Netanyahu se trouve à l’étranger.

