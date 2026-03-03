DE
FR

Ouverture en net repli
La Bourse suisse poursuit sa chute, et ce n'est pas qu'à cause de la guerre

La Bourse suisse continuait de plonger mardi matin, le SMI perdant 1,48% à 13'629 points. Les tensions au Moyen-Orient et les résultats d'entreprises pèsent sur les marchés.
Publié: 10:09 heures
|
Dernière mise à jour: 10:10 heures
1/2
Dans les premiers échanges après l'ouverture, le Swiss Market Index (SMI) lâchait 1,48% à 13'629,64 points.
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Bourse suisse reprenait mardi matin le chemin de la cave déjà emprunté la veille. Outre les inquiétudes liées à la situation explosive autour du Golfe persique, les investisseurs devaient composer avec une kyrielle de résultats d'entreprises Les indications préalables en provenance Wall Street étaient plutôt favorables.

«L'expression 'acheter au son du canon et vendre au son du clairon' n'a jamais aussi bien porté son nom. Les principaux indices américains ont en effet clôturé en territoire positif hier soir (le Dow Jones sans tendance), en dépit des développements militaires au Moyen-Orient, les investisseurs profitant du contexte pour se repositionner sur des secteurs récemment pénalisés et jugés excessivement sanctionnés,» observe John Plassard, associé chez Cité Gestion.

Le constat ne s'appliquait toutefois qu'à la place new-yorkaise, celle-ci n'ayant guère été suivie mardi par ses homologues asiatiques. «Les tensions risquent à terme de peser sur le moral des Etats-Unis aussi. Une hausse durable des prix de l'énergie étant de nature à rogner les marges des entreprises comme la demande des consommateurs,» prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste vedette chez Swissquote.

Le SMI, SLI et SPI en baisse

Les économistes tendent à brosser divers scénarios pour la suite, privilégiant une portée limitée du conflit au Moyen-Orient et une flambée temporaire des prix des hydrocarbures. Ils s'accordent néanmoins à constater que la fumée des combats trouble sérieusement la visibilité.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) lâchait 1,48% à 13'629,64 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,62% à 2153,31 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,45% à 18'751,72 points. Sur les trente principales valorisations, seul Kühne+Nagel (+2,0%) se maintenait hors de l'eau, avec brio.

A lire sur la guerre
Ambassade américaine en flammes, Liban sous les bombes: le résumé de la nuit
Le Moyen-Orient s'embrase
Ambassade américaine en flammes, Liban sous les bombes: le résumé de la nuit
Les Suisses se ruent dans les stations-service depuis le début de la guerre en Iran
Prix des carburants en hausse
Les Suisses se ruent sur l'essence depuis le début de la guerre en Iran

Le logisticien de Schindellegi s'apprête à tailler de manière encore plus drastique qu'annoncé dans ses effectifs, après avoir rencontré passablement de difficultés sur le dernier partiel de 2025. La lanterne rouge revenait à Zurich Insurance (-4,7%), qui vient de dévoiler son plan de financement pour le rachat du britannique Beazley.

Les perspectives brossées et le dividende offert par les responsables de VAT Group (-3,3%) ne rassasiaient visiblement guère les actionnaires de l'industriel saint-gallois. Le paquebot alimentaire défensif Nestlé abandonnait déjà 0,2%, quand les poids lourds pharmaceutiques Novartis et Roche décrochaient de respectivement 1,0% et 1,2%. Le béhémoth bancaire UBS perdait 2,7%.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus