Emmanuel Macron appelle à éviter «tout engrenage de violence» après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon. La famille de la victime réclame, elle aussi, le calme et la retenue.

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron «se préoccupe de la situation» créée par la mort du militant nationaliste Quentin Deranque et appelle, comme la famille, à éviter «tout engrenage de la violence», indique-t-on jeudi dans son entourage. «Le président de la République se préoccupe évidemment de la situation, qu'il suit de près», précise-t-on de même source, alors que le chef de l'Etat est en visite en Inde depuis lundi soir.

«Il faut éviter tout engrenage de violence», ajoute-t-on. Emmanuel Macron participe à un sommet sur l'intelligence artificielle jeudi à New Delhi, après une séquence bilatérale mardi et mercredi au côté du Premier ministre indien Narendra Modi. Il doit rejoindre Paris dans la soirée.

Pressions sur l'ultragauche et sur LFI

Les parents du jeune militant nationaliste agressé et tué à Lyon ont eux aussi appelé au «calme et à la retenue», alors que le débat politique s'enflamme sur la responsabilité de groupes de l'ultragauche et de LFI, a indiqué jeudi leur avocat, Fabien Rajon, sur RTL.

La pression s'intensifie sur le parti de Jean-Luc Mélenchon, appelé par le gouvernement à exclure de son groupe à l'Assemblée le député LFI Raphaël Arnault, dont deux assistants parlementaires ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête judiciaire.

Le patron de LR Bruno Retailleau a pour sa part exigé la démission du député, tout en appelant à ne pas voter aux municipales pour des listes avec Insoumis. Raphaël Arnault ne sera «certainement pas» suspendu ou exclu du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a déclaré jeudi coordinateur du mouvement Manuel Bompard.