L'Ukraine mise sur une nouvelle arme silencieuse: la moto militaire électrique «Wolfstorm» a reçu l'autorisation d'être utilisée sur le champ de bataille. Ce bolide, qui atteint 80 km/h, est pratiquement invisible pour les caméras thermiques ennemies.

Janine Enderli

Se faire repérer sur le front peut vite devenir une erreur fatale. C'est pourquoi les drones high-tech et les caméras thermiques constituent un enjeu stratégique dans la guerre en Ukraine: ils permettent de détecter les moindres mouvements adverses, souvent bien avant que les soldats ne puissent atteindre leur objectif. De cette manière, la moindre trace de chaleur ou bruit de moteur peut se transformer en un piège mortel.

Alors pour compenser ce désavantage, l’Ukraine mise désormais sur une ressource inhabituelle. Le ministère ukrainien de la Défense a homologué la moto électrique «Wolfstorm» pour une utilisation militaire. Ce véhicule de 105 kg peut atteindre une vitesse maximale de 80km/h. Il dispose d’une autonomie d’environ 100 kilomètres avec une seule charge de batterie et peut transporter deux soldats entièrement équipés.

Puisque son moteur électrique ne dégage pratiquement pas de chaleur et est quasi-silencieux, il ne donne aucun indice aux éclaireurs russes pour détecter leur ennemi. Alors que les moteurs à essence classiques attirent immédiatement l'attention de l’artillerie adverse, la «Wolfstorm» se faufile incognito au nez et à la barbe des drones.

Autre avantage: cette moto électrique est nettement plus petite et maniable que les véhicules blindés classiques. Grâce à elle, les soldats peuvent emprunter des chemins forestiers étroits, contourner des débris et se déplacer à la vitesse de l'éclair sur des terrains accidentés. Idéal pour les missions d'espionnage ou l'évacuation rapide des blessés.

Les Russes misent aussi sur les motos

Désormais, les motos sont devenues l’une des catégories de véhicules les plus utilisées sur le front ukrainien. Elles permettent aux petites unités mobiles ainsi qu’aux équipes de secours et d’évacuation de traverser rapidement des terrains difficiles d’accès – là où les véhicules plus gros et plus lourds sont vite limités.

Mais l’ennemi a vite compris l'astuce. L’armée russe mise elle aussi massivement sur les motos, mais pour des assauts brutaux. L’année dernière, une centaine de soldats russes ont foncé à moto vers la ville de Pokrovsk, dans le Donbass. Une nouvelle stratégie agressive du Kremlin pour envahir les positions ukrainiennes en un temps record. Mais grâce à ses nouvelles motos électriques, l’Ukraine riposte en silence.