L'ONU met en garde contre des crimes atroces en Palestine. Volker Türk a appelé mercredi à une mobilisation internationale urgente pour stopper les violations systématiques en Cisjordanie et Gaza.

L'ONU alerte sur de nouveaux «crimes atroces» en Palestine

L'ONU alerte sur de nouveaux «crimes atroces» en Palestine

AFP Agence France-Presse

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a appelé mercredi la communauté internationale à agir pour prévenir de nouveaux «crimes atroces» d'Israël contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie.

«Je suis extrêmement préoccupé par le caractère de plus en plus généralisé et systématique des violations commises tant en Cisjordanie qu'à Gaza», a déclaré Volker Türk dans un communiqué, estimant que «tous les Etats ont l'obligation d'agir dès maintenant pour prévenir de nouveaux crimes atroces contre les Palestiniens».