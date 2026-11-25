AFP Agence France-Presse
Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a appelé mercredi la communauté internationale à agir pour prévenir de nouveaux «crimes atroces» d'Israël contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie.
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«Je suis extrêmement préoccupé par le caractère de plus en plus généralisé et systématique des violations commises tant en Cisjordanie qu'à Gaza», a déclaré Volker Türk dans un communiqué, estimant que «tous les Etats ont l'obligation d'agir dès maintenant pour prévenir de nouveaux crimes atroces contre les Palestiniens».
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