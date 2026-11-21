Après plusieurs refus au Parlement, la reconnaissance d’un Etat de Palestine pourrait-elle être soumise au vote? L’initiative populaire lancée il y a un an a recueilli jusqu'ici 65’000 signatures sur les 120’000 visées. Mais elle manque de moyens et de visibilité.

En bref L’initiative pour reconnaître la Palestine, lancée il y a un an, a récolté 65’000 signatures à ce jour, et vise 120’000 d’ici au 14 avril 2027

Le comité dispose de peu de moyens et pâtit de la moindre visibilité de Gaza, malgré le soutien du PS et des Vert·e·s

La Suisse, contrairement à 159 pays, ne reconnaît pas la Palestine, et le Parlement a rejeté plusieurs propositions en ce sens

Myret Zaki Journaliste Blick

L'initiative populaire «Pour la reconnaissance d'un Etat de Palestine» parviendra-t-elle à récolter les signatures nécessaires d'ici à avril prochain? A la mi-octobre, elle avait engrangé plus de 65'000 signatures dans toute la Suisse. Il lui reste quatre mois et demi pour réunir les 55'000 signatures manquantes afin d'atteindre 120'000 signatures et pouvoir déposer l’initiative avec succès (en tenant compte d’un taux d’invalidité des signatures d’environ 17%).

«La Suisse a reconnu le droit fondamental à l’autodétermination du peuple d’Israël en 1949. Il est grand temps de reconnaitre ce même droit au peuple palestinien», estime Tobia Schnebli, membre du comité d'initiative et conseiller municipal d'Ensemble à Gauche (Ville de Genève).

«L'aboutissement de l’initiative permettra un débat sur la politique de soutien unilatéral de la Suisse à Israël et la politique discriminatoire de la Confédération envers le peuple palestinien, pour lequel nous réclamons une égalité de droit à l'autodétermination», espère Tobias Schebli.

Un comité sans grands moyens de diffusion

Aujourd'hui, le défi pour l'initiative est grand. «L'initiative a été lancée il y a un an par un comité citoyen, qui n'a pas d'infrastructure propre, ou très peu, constate le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga. La réception de l'initiative auprès des citoyens est bonne, observe le député socialiste, mais encore faut-il pouvoir la diffuser. On compte sur la diffusion assurée par le PS et les Vert.e.s, mais il reste encore un effort important».

« Même le Kosovo a été reconnu par la Suisse en 2008, alors qu'il est reconnu par moins de pays que l'Etat de Palestine Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats socialiste et promoteur de l'initiative »

Carlo Sommaruga fait partie d'un comité de promoteurs de l'initiative, qui compte aussi Lisa Mazzone (présidente des Vert.e.s) et Raphaël Mahaim (conseiller national).

La récolte des signatures n'est en effet pas aidée par la relégation de Gaza au second plan dans les nouvelles. «Le sujet du génocide à Gaza et du nettoyage ethnique en Cisjordanie est moins présent, déplore l'élu socialiste, ceci car on laisse croire qu'il y a un cessez-le-feu qui est opérationnel. Or, ce n'est pas le cas, on continue à voir des centaines de morts à Gaza sous les bombardements, sans compter le drame des inondations à l'heure actuelle. Le plus faible écho donné à ces événements fait qu'il est plus compliqué d'attirer l'attention sur ce thème. Or pour arriver à la paix, il reste essentiel d'arriver à deux Etats».

Ce début de semaine, le conseiller aux Etats MCG Mauro Poggia (qui fait partie du groupe UDC) dénonçait lui aussi sur son mur LinkedIn le drame des «265 enfants encore morts depuis le cessez-le-feu, prolongeant la liste des 20'000 enfants tués en 3 ans, le double ayant été blessés, voire mutilés».

L'initiative fait suite à une longue série d'échecs des initiatives tentées au Parlement fédéral pour la reconnaissance d'un Etat palestinien. «Cette initiative populaire est justement là en raison du refus catégorique du conseiller fédéral Ignazio Cassis de reconnaître la Palestine, offrant ainsi un appui indirect à la position israélienne qui refuse de voir un Etat palestinien exister à côté de l'Etat d'Israel», déplore Carlo Sommaruga, qui souligne que «même le Kosovo avait obtenu très rapidement une reconnaissance de la Suisse en 2008, alors qu'il est reconnu par moins de pays que l'Etat de Palestine».

Reconnaissance par 159 pays, sans la Suisse

«De même, au Parlement, une majorité bloque toute proposition dans ce sens, soumise à l'influence des lobbies pro-israéliens, dénonce-t-il. D'où la tentative récente au Parlement de couper les fonds à l'UNRWA».

Ce 12 novembre en effet, une proposition de couper entièrement les fonds suisses à l'UNRWA, l'agence onusienne qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, a failli passer à la Commission des finances du National, mais a échoué à une voix près (13 non contre 12 oui).

«C'est pourquoi la seule voie était de recourir à la voie populaire, poursuit Carlo Sommaruga. D'où notre appel aux Suisses à signer cette initiative afin d'exercer une pression sur la politique de M. Cassis. Je suis persuadé que la majorité de la population y est favorable».

A ce jour, la Suisse ne reconnait toujours pas officiellement l'Etat de Palestine, contrairement à 80% des pays du monde (159 pays). En septembre 2025, la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et le Portugal ont officiellement reconnu la Palestine.

La Suisse n'est pas défavorable à la solution à deux Etats, mais elle la renvoie au jour où un accord de paix est conclu avec Israël. Pour Carlo Sommaruga, «cela revient à faire le jeu d'Israël, qui ne veut pas de paix et poursuit les colonies de peuplement et le nettoyage ethnique».

Le Parlement a enterré toutes les tentatives

Tobias Schebli estime qu'en Suisse alémanique, il reste un réservoir de signatures potentielles, même s'il reconnaît que «la sensibilité moyenne de la population au sujet de la Palestine y est moindre qu'en Suisse romande».

Ces dernières années, les débats au Parlement ont systématiquement abouti à un refus de reconnaissance d'un Etat palestinien. Le 10 février dernier, la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats avait rejeté une pétition intitulée «La Suisse doit elle aussi reconnaître la Palestine».

Le 28 avril dernier, le Conseil national avait rejeté une initiative cantonale genevoise intitulée «Pour une reconnaissance de l'Etat de la Palestine par la Suisse». Déposée en novembre 2024, elle avait déjà été rejetée le 9 septembre 2025 par le Conseil des Etats, et le 28 octobre 2025 par la Commission de politique extérieure du Conseil national. En juin 2024, le Conseil national avait par ailleurs rejeté une proposition du socialiste Fabian Molina visant à reconnaître la Palestine comme Etat dans les frontières de 1967, sous condition de libération des otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'initiative populaire fédérale, qui vise à soumettre directement au peuple et aux cantons la question de cette reconnaissance.