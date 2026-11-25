Selon Amnesty International, Israël aurait sciemment entravé les naissances à Gaza depuis 2023, causant des fausses couches et des décès maternels. L'ONG demande à la CPI d'enquêter pour génocide.

En bref Amnesty International accuse Israël d'entraver les naissances palestiniennes à Gaza, évoquant un possible «acte de génocide». L'ONG appelle la Cour pénale internationale à enquêter, tandis qu'Israël rejette ces accusations et dénonce des «récits mensongers».

Le rapport d'Amnesty, basé sur 228 entretiens, documente des femmes tuées ou blessées dans des attaques israéliennes, ainsi que des pénuries de matériel médical ayant causé des complications de grossesse.

Depuis le début de la guerre en octobre 2023, plus de 74'000 Palestiniens, dont 22'000 femmes et filles, ont été tués selon des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, jugés fiables par l'ONU.

AFP Agence France-Presse

Amnesty International a accusé mercredi Israël d'avoir imposé des mesures entravant les naissances au sein de la population palestinienne dans le cadre de sa guerre à Gaza, appelant la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter sur un possible «acte de génocide». Dans un rapport consacré aux femmes et aux filles de Gaza, l'ONG de défense des droits humains affirme que des mesures imposées par Israël ont empêché des Palestiniennes de concevoir ou de mener leur grossesse à terme.

Amnesty estime que la répétition de ces mesures, malgré leurs effets connus, fait «sérieusement» craindre que les autorités israéliennes aient cherché à entraver les naissances, mais admet ne pas pouvoir «conclure de façon catégorique» qu'il s'agissait de leur intention. Sollicité par l'AFP, le Cogat, organisme israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a accusé Amnesty de «relayer les récits mensongers du Hamas».

Publié à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le rapport s'appuie notamment sur 228 entretiens menés à distance entre octobre 2023 et octobre 2026. L'ONG y recense des cas de femmes et de filles tuées ou blessées lors d'attaques israéliennes alors qu'elles cherchaient à se faire soigner ou se trouvaient dans une maternité. Deux secouristes ont par exemple relaté à Amnesty deux incidents survenus début 2026, à quelques centaines de mètres de la «ligne jaune» délimitant la zone sous contrôle israélien dans la bande de Gaza. Chaque fois, une femme sur le point d'accoucher et l'ambulance dépêchée la chercher ont essuyé des tirs, selon leur témoignage.

L'ONG dit également avoir «recueilli des preuves» de l'utilisation d'hôpitaux «par des groupes armés palestiniens», notamment pour détenir des otages ou «torturer des Palestiniens», mais n'avoir trouvé aucun élément étayant les accusations israéliennes sur leur utilisation comme centres de commandement du Hamas.

Une pénurie de matériel

Lors d'un point presse avant la publication du rapport, la secrétaire générale d'Amnesty, Agnès Callamard, a souligné que «les actions d'Israël avaient empêché l'accès aux traitements de fertilité et contribué à des complications de grossesse, notamment des fausses couches et des mortinaissances». Le manque de matériel médical a compromis le suivi des grossesses, les soins obstétricaux et postnataux, ainsi que le diagnostic des complications, selon Amnesty, précisant que les pénuries d'anesthésiants ou encore de médicaments nécessaires au traitement des hémorragies lors d'accouchements, ont parfois eu des conséquences mortelles.

Amnesty souligne aussi que Gaza ne compte plus aucune clinique proposant des fécondations in vitro (FIV) et que «des milliers d'embryons, de spermatozoïdes et d'ovules conservés ont été détruits». Le Cogat a déclaré à l'AFP que plus de 27'000 tonnes de matériel médical et de médicaments sont entrées à Gaza depuis le début du cessez-le-feu en octobre 2025 et que 35 hôpitaux sont opérationnels, parmi lesquels «des structures spécialisées dans la santé des femmes et les soins de fertilité».

Amnesty avait déjà accusé Israël, dans un rapport publié en décembre 2024, de commettre un génocide contre les Palestiniens de Gaza, une accusation rejetée par Israël. Agnès Callamard a appelé la CPI à inclure «les crimes fondés sur le genre et les atteintes à la santé reproductive» dans une enquête plus globale sur «la commission d'actes de génocide par des responsables israéliens depuis octobre 2023».

Selon l'article II de la Convention de l'ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide, les mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe constituent un acte de génocide si elles sont prises dans «l'intention de détruire, en tout ou en partie», ce groupe. Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée en réaction aux attaques sans précédent menées par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, plus de 74'000 Palestiniens ont été tués, dont plus de 22'000 femmes et filles, selon des chiffres du ministère de la Santé de Gaza jugés fiables par l'ONU.