La Roumanie abat un drone maritime près d'un projet gazier

Un F-16 roumain a abattu jeudi un drone chargé d'explosifs près du projet gazier Neptun Deep en mer Noire. L'engin, repéré à 80 milles de Constanta, a été détruit pour protéger les travailleurs.

AFP Agence France-Presse

Un avion de chasse F-16 roumain a détruit jeudi un drone maritime à plusieurs centaines de mètres du projet gazier Neptun Deep situé en mer Noire, dernier incident en date survenu dans ce pays membre de l'Otan limitrophe de l'Ukraine, a déclaré le ministre de la Défense.

Le drone était «chargé d'explosifs» et ne provenait pas d'Ukraine, a précisé le ministre de la Défense, Radu Miruta, sur Facebook. Il a été repéré à 06H28 (03H28 GMT) par un navire commercial, à 80 milles marins à l'est de la ville de Constanta, en mer Noire, selon un communiqué de presse du ministère de la Défense.

Il se trouvait alors à plusieurs centaines de mètres du projet offshore gazier Neptun Deep. Deux avions F-16 roumains ont été déployés et l'un d'entre eux l'a détruit, selon la même source. L'Otan avait récemment abattu quatre drones en Roumanie, le dernier incident ayant eu lieu le week-end dernier. Les vols non autorisés de drones se sont multipliés ces derniers mois dans les pays d'Europe de l'Est.

«L'escalade» de Moscou

Le président roumain Nicusor Dan a «fermement» condamné sur X «l'escalade de ces incidents irresponsables», qu'il a imputés à la Russie. Il a également qualifié l'intervention de jeudi de «course contre la montre» visant à protéger la vie des personnes travaillant sur la plate-forme offshore. Selon le gouvernement, des centaines de personnes travaillent en effet actuellement sur le site de Neptun Deep, dont la mise en production est prévue pour 2027.

Bucarest a également signalé jeudi le crash d'un drone à la suite des frappes russes sur l'Ukraine. Il s'est écrasé dans une zone inhabitée à 4 kilomètres au nord-est du village de Grindu (est). Aucune victime n'a été signalée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé jeudi à une réponse internationale face à l'«escalade» de Moscou dans cette guerre qui dure depuis quatre ans, après que des bombardements russes ont tué au moins 16 personnes à Kiev et dans ses environs pendant la nuit.



