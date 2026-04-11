En pleins pourparlers, Trump insulte l'Iran et son armée

Au Pakistan, les discussions entre Etats-Unis et Iran s’ouvrent sur fond de cessez-le-feu fragile. Donald Trump multiplie les attaques virulentes via ses réseaux sociaux.

AFP Agence France-Presse

Les pourparlers tant attendus entre les Etats-Unis et l'Iran ont débuté samedi au Pakistan. Un cessez-le-feu fragile sert de base à ces discussions, mais le président américain Donald Trump continue de s'en prendre violemment à l'Iran.

«L’Iran est en train de perdre, et de perdre lourdement!», écrit-il dans un message sur Truth Social. «Sa marine a disparu, son armée de l’air a disparu, sa défense aérienne est inexistante, ses radars sont hors service, ses usines de missiles et de drones ont été en grande partie détruites, tout comme les missiles et les drones eux-mêmes, et, plus important encore, ses dirigeants historiques ne sont plus parmi nous, louange à Allah!»

«Il ne leur reste plus que la menace qu'un navire s'échoue sur l'une de leurs mines, même si, soit dit en passant, leurs 28 mouilleurs de mines gisent également au fond de la mer. A présent, nous commençons le déminage du détroit d'Ormuz, en guise de service rendu à de nombreux pays à travers le monde, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne et bien d'autres.»

Moqueries envers les alliés

Trump en profite pour envoyer une pique à tous ces pays: «Curieusement, ils n'ont ni le courage ni la volonté de faire ce travail eux-mêmes. Ce qui est très intéressant, cependant, c'est que des pétroliers vides de nombreux pays se dirigent tous vers les Etats-Unis d'Amérique pour se charger de pétrole.»

Selon le média Axios, qui cite un responsable américain, plusieurs navires de la marine américaine ont franchi le détroit d'Ormuz samedi. Une opération destinée à donner confiance aux navires commerciaux pour entreprendre à leur tour le passage du détroit, précise Axios. Le Wall Street Journal a précisé ensuite de son côté que ces navires étaient deux destroyers lance-missiles de l'US Navy, en citant trois responsables américains.

Un haut responsable militaire iranien, cité par la télévision d'Etat, a cependant démenti les informations selon lesquelles des navires américains avaient franchi le détroit. Le message de Donald Trump intervient au début des pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l'Iran au Pakistan, lors desquels la question du trafic dans le détroit tiendra une place importante.

La navigation reste entravée dans cette voie maritime stratégique pour le pétrole et le commerce mondial, quasi bloquée par l'Iran depuis le début de la guerre, alors que sa réouverture était une condition du cessez-le-feu.