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«Un bourbier de corruption!»
Une démocrate soupçonne Trump de délit d'initié dans la guerre en Iran

Pour les démocrates, il est clair que l'administration Trump a enrichi certaines personnes de plusieurs millions de dollars grâce à la guerre en Iran. Une enquête pour délit d'initié est ouverte.
Publié: 17:12 heures
La démocrate Elizabeth Warren soupçonne Donald Trump de délit d'initié dans le cadre de la guerre contre l'Iran.
Photo: AP
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Guido Felder

Alors que Donald Trump lance des missiles et des bombes sur l’Iran, certains en profitent. Selon les médias américains, plusieurs contrats à terme et paris ont été placés sur le marché pétrolier quelques minutes seulement avant la déclaration de Trump sur la guerre contre l’Iran. En voici deux exemples.

Le 23 mars, des traders ont placé des contrats à terme d’une valeur d’environ 580 millions de dollars. Une quinzaine de minutes plus tard, Trump a annoncé des discussions fructueuses avec l’Iran sur son réseau social TruthSocial. Les prix du pétrole ont immédiatement chuté, récompensant ceux qui avaient parié sur une baisse. Curieusement, selon CBS, le volume des échanges durant cette heure a été neuf fois supérieur à la moyenne quotidienne, sans raison apparente.

Un scénario similaire s’est produit le 7 avril. Des investisseurs ont parié sur le prix du pétrole pour un montant total d’environ 950 millions de dollars. Quelques heures plus tard, Trump a annoncé un cessez-le-feu de deux semaines. Les prix du pétrole ont immédiatement chuté de 15%. Une fois de plus, certains se sont enrichis de millions.

Les démocrates soupçonnent des abus

Cette situation a éveillé les soupçons des démocrates. Trump aurait-il informé ses amis de ses prochaines publications et s’en serait-il enrichi par la même occasion? Les sénateurs Elizabeth Warren et Sheldon Whitehouse ont contacté la Commission américaine du commerce sur les matières premières (CFTC). Ils ont fait part de leur inquiétude quant à un possible usage abusif d’informations gouvernementales secrètes.

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«L’administration Trump est un véritable bourbier de corruption depuis le début, et ces transactions pétrolières suspectes constituent un exemple effrayant de délit d’initié», dénonce Elizabeth Warren. La Maison Blanche dément ces accusations et affirme que ces insinuations de délit d’initié sont «sans fondement et irresponsables». La CFTC a entre-temps ouvert une enquête. Si les soupçons de délit d’initié étaient confirmés, il s’agirait de l’un des plus grands cas de manipulation de marché.


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