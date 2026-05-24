Trump joue la montre
Donald Trump a déclaré dimanche que les Etats-Unis n'entendaient pas «se précipiter» en vue de conclure un accord avec l'Iran. «J'ai demandé à mes représentants de ne pas se précipiter pour conclure un accord, car le temps joue en notre faveur», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors qu'Américains et Iraniens ont dit chercher à finaliser un accord pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.
Il a déclaré dimanche que le blocage des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz se poursuivra tant qu'un accord n'aura pas été signé avec Téhéran pour mettre fin à la guerre. «Le blocus restera pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, certifié et signé», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, ajoutant que «les deux parties doivent prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Il ne doit y avoir aucune erreur».
Source: AFP
Marco Rubio dit qu'une annonce pourrait être faite dimanche concernant un accord avec l'Iran
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré qu'une annonce était possible plus tard dans la journée de dimanche concernant un accord avec l'Iran. «Je pense qu'il est peut-être possible que, dans les prochaines heures, le monde reçoive une bonne nouvelle», a-t-il déclaré à des journalistes à New Delhi.
Marco Rubio, qui effectue sa première visite en Inde, a indiqué que l'accord en cours d'élaboration répondrait aux préoccupations américaines concernant le détroit d'Ormuz, bloqué de facto par l'Iran depuis le début de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février.
L'accord lancerait également un «processus qui peut finalement nous conduire là où le président souhaite que nous soyons, à savoir un monde qui n'a plus à craindre ou à s'inquiéter d'une arme nucléaire iranienne», a-t-il ajouté.
Ses propos sont intervenus après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'une proposition incluant l'ouverture du détroit d'Ormuz avait été «largement négociée».
Source: AFP
L'Iran fait état d'un «rapprochement» en vue d'un accord avec les Etats-Unis
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a évoqué samedi une «tendance au rapprochement» avec les Etats-Unis dans les discussions en vue de mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Après plusieurs semaines de pourparlers bilatéraux, on observe une tendance au rapprochement», a-t-il dit à la télévision d'Etat Irib.
Source: AFP
Trump réaffirme qu'il est du côté d'Israël
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dimanche que Donald Trump avait, lors d'un appel, réitéré «le droit» d'Israël à combattre au Liban, où l'armée israélienne vise le Hezbollah pro-iranien.
«Le président Trump a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre contre les menaces sur tous les fronts, y compris au Liban», a rapporté M. Netanyahu dans un communiqué, au lendemain de la conversation téléphonique entre les deux hommes.
De son côté, le ministère de la Santé du Liban a annoncé que 11 personnes avaient été tuées samedi dans une frappe israélienne sur le sud du pays, malgré la trêve en vigueur dans la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. «La frappe de l'ennemi israélien sur le village de Sir al-Gharbiyé dans la région de Nabatié a provoqué un massacre dont le bilan définitif est 11 morts, dont un enfant et six femmes, et neuf blessés dont quatre enfants et une femme», a précisé le ministère dans un communiqué.
Source: AFP
Trump rassure Netanyahu
Donald Trump a assuré au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, que tout accord avec Téhéran prévoirait le démantèlement du programme nucléaire iranien, et le transfert du stock d'uranium hautement enrichi hors du pays, a indiqué dimanche un responsable israélien sous couvert d'anonymat.
Lors d'un appel samedi soir, le président américain «a clairement indiqué qu'il resterait ferme dans les négociations sur sa demande de longue date de démantèlement du programme nucléaire iranien et de retrait de tout l'uranium enrichi du territoire iranien et qu'il ne signerait aucun accord final en l'absence de ces conditions», a indiqué cette source dans un communiqué.
Source: AFP
L'armée israélienne appelle à l'évacuation d'une dizaine de villages au Liban
L'armée israélienne a appelé dimanche à l'évacuation d'une dizaine de villages dans le sud et l'est du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.
Porte-parole militaire arabophone, Avichay Adraee a énuméré sur X 11 localités appelées à être évacuées, affirmant que l'armée était «obligée d'agir avec force» contre le Hezbollah «à la lumière de la violation de l'accord de cessez-le-feu».
Source: AFP
L'Iran exécute un homme accusé d'espionnage pendant la guerre
Un homme accusé d'avoir transmis aux Etats-Unis et à Israël des informations sur l'industrie iranienne de défense a été pendu dimanche en Iran, a rapporté le site du pouvoir judiciaire.
Selon la même source, il avait transmis des informations liées aux capacités de défense iraniennes pendant la guerre déclenchée fin février par une offensive américano-israélienne contre la République islamique.
Depuis le début de la guerre, les exécutions se multiplient en Iran, en particulier dans des dossiers d'espionnage ou d'atteinte à la sécurité nationale, mais pour des faits plus anciens.
Source: AFP
Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été «largement négocié»
Un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre a été «largement négocié», a affirmé samedi Donald Trump, mais est «sous réserve d'être finalisé» entre les deux pays et d'autres de la région.
Le projet d'accord avec l'Iran inclut la réouverture du détroit d'Ormuz, a précisé le président américain dans un message sur sa plateforme Truth Social, intervenu après une discussion au téléphone avec de nombreux dirigeants d'Etats du Golfe.
Source: AFP
Macron a parlé à Trump et à des dirigeants du Golfe pour prôner une solution négociée
Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec Donald Trump et les dirigeants des Emirats arabes unis, du Qatar, d'Arabie saoudite et de Jordanie au sujet de la guerre au Moyen-Orient et du détroit d'Ormuz, alors que les tractations américaines avec l'Iran s'intensifient, a fait savoir son entourage à l'AFP.
«La France pousse pour la voie diplomatique et une solution négociée, avec comme priorité numéro un la réouverture du détroit d'Ormuz, complète et sans péage, la conclusion d'un cessez-le-feu et la reprise, ensuite, des négociations sur les autres volets (nucléaire, balistique et régional)», a précisé une source diplomatique.
L'Iran et les Etats-Unis ont évoqué samedi une percée dans leurs négociations après des semaines de tensions et de tractations diplomatiques, tout en restant prudents sur les chances de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Un tel accord «se rapproche grandement«, a affirmé le président américain, estimant à «50-50» les chances d'un «bon» accord ou d'une reprise de la guerre, dans des déclarations à des médias américains.
Les contacts diplomatiques se sont multipliés ces dernières heures pour tenter de faire aboutir les discussions et éviter une reprise de la guerre. L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a discuté notamment au téléphone avec Donald Trump et a appelé à «donner la priorité aux solutions pacifiques», selon son bureau.
Source: AFP
Israël annonce la mort d'un soldat près de la frontière avec le Liban
L'armée israélienne a indiqué samedi qu'un de ses soldats avait été tué la veille près de la frontière avec le Liban, portant à 22 le nombre de morts dans ses rangs depuis le début de la guerre avec le Hezbollah pro-iranien.
Le sergent-chef Noam Hamburger, âgé de 23 ans et originaire d'Atlit (nord), «est tombé dans le nord d'Israël», a indiqué l'armée dans un court communiqué. Sollicitée par l'AFP, elle a précisé qu'il était mort vendredi après-midi près de la frontière avec le Liban.
Au total, 23 Israéliens ont été tués, dont 22 soldats et un contractuel civil, depuis le déclenchement des hostilités début mars avec le Hezbollah.
Source: AFP
L'Iran «n'abandonnera pas le Hezbollah», assure le groupe libanais
Le Hezbollah a affirmé samedi qu'un message en provenance de l'Iran montrait qu'il n'abandonnerait pas le groupe libanais pro-iranien, et que la dernière proposition de Téhéran visant à mettre fin à la guerre avec les Etats-Unis incluait un cessez-le-feu au Liban.
Le Hezbollah a indiqué dans un communiqué que son chef Naïm Qassem avait reçu un message du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, assurant que l'Iran «ne renoncera pas à son soutien aux mouvements qui réclament la justice et la liberté, au premier rang desquels le Hezbollah».
Dans la dernière proposition iranienne transmise à Washington par des médiateurs pakistanais visant à obtenir «une fin permanente» de la guerre, la demande d'inclure le Liban dans le cessez-le-feu a été mise en avant, ajoute le communiqué.
Source: AFP
Il y a «une chance» que l'Iran accepte un accord dès samedi
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé qu'il y avait «une chance» que l'Iran accepte un accord visant à mettre fin à la guerre dès samedi.
«Il est possible que plus tard aujourd'hui, demain ou dans quelques jours, nous ayons des informations à communiquer», a déclaré Marco Rubio aux journalistes à New Delhi, ajoutant qu'il espérait avoir de «bonnes nouvelles».
Source: AFP
Israël annonce des frappes imminentes sur plusieurs villages du Sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé samedi après-midi des frappes imminentes sur plusieurs villages du sud du Liban situés au nord du fleuve Litani et dont elle demande à la population d'évacuer sans tarder.
Dans un «avertissement urgent» publié sur les réseaux sociaux, le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne appelle les habitats d'une dizaine de villages des environs des localités de Nabatiyé et Marjayoun à évacuer «pour [leur] sécurité« en prévision de frappes contre le mouvement islamiste libanais Hezbollah.
Le Hezbollah et l'armée israélienne s'accusent mutuellement de violer au quotidien la trêve entrée en vigueur le 17 avril. Israël exige que la zone au sud du fleuve litani soit vide de combattants du Hezbollah.
Source: AFP