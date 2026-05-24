Trump joue la montre

Donald Trump a déclaré dimanche que les Etats-Unis n'entendaient pas «se précipiter» en vue de conclure un accord avec l'Iran. «J'ai demandé à mes représentants de ne pas se précipiter pour conclure un accord, car le temps joue en notre faveur», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors qu'Américains et Iraniens ont dit chercher à finaliser un accord pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.

Il a déclaré dimanche que le blocage des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz se poursuivra tant qu'un accord n'aura pas été signé avec Téhéran pour mettre fin à la guerre. «Le blocus restera pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, certifié et signé», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, ajoutant que «les deux parties doivent prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Il ne doit y avoir aucune erreur».

Source: AFP