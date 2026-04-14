Le Pakistan tente de relancer des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran. Une source anonyme révèle des efforts pour prolonger le cessez-le-feu et organiser une réunion, potentiellement à Islamabad.

De nouveaux pourparlers USA-Iran seraient en préparation

De nouveaux pourparlers USA-Iran seraient en préparation

AFP Agence France-Presse

Le Pakistan cherche de nouveau à ramener l'Iran et les Etats-Unis à la table des négociations, ont confié mardi deux sources pakistanaises de haut rang à l'AFP, l'une d'elles précisant que des efforts pour prolonger le cessez-le-feu sont en cours.

«Des efforts sont en cours pour ramener les deux parties à la table des négociations. Bien sûr, nous voulons qu'elles reviennent à Islamabad, mais le lieu n'est pas encore déterminé», a déclaré la source, qui a requis l'anonymat.

Samedi, les discussions entre Washington et Téhéran, censées mettre fin à la guerre au-delà d'un cessez-le-feu de deux semaines, ont échoué. Un second responsable, qui a également requis l'anonymat, a déclaré que des discussions étaient toujours possibles avant la fin de la période de cessez-le-feu, la semaine prochaine.

«La balle est dans le camp des Iraniens»

«Aucune date ni aucun lieu n'ont encore été décidés», a-t-il assuré. «La réunion pourrait avoir lieu prochainement», a déclaré la première source, en précisant que les dates devaient encore être confirmées. «Nous travaillons également à obtenir la prolongation du cessez-le-feu au-delà de l'échéance actuelle afin de disposer de plus de temps».

«Les ébauches écrites des demandes et des concessions ont déjà été échangées, de sorte que les deux parties sont conscientes des compromis possibles», a ajouté le responsable. Deux jours après l'échec des pourparlers de samedi, le vice-président américain JD Vance a déclaré que les lignes rouges de Washington étaient claires et «que la balle était dans le camp des Iraniens».

L'Iran a mis en cause les exigences maximalistes de Washington, sans pour autant rejeter les efforts des dirigeants mondiaux pour ramener les deux parties à la table des négociations. Une fragile trêve de deux semaines, conclue mercredi afin de laisser le temps de trouver un cessez-le-feu durable, a été respectée, même après l'entrée en vigueur du blocus maritime imposé par les Etats-Unis contre les ports iraniens dans le Golfe et en mer d'Oman.