La ministre australienne de l'Agriculture a confirmé la propagation locale de la grippe aviaire H5. Sur l'île Kangourou, l'accès touristique a été restreint, afin de préserver la faune locale.

La grippe aviaire H5 se propage localement en Australie

La grippe aviaire H5 se propage localement en Australie

ATS Agence télégraphique suisse

La ministre de l'Agriculture australienne a confirmé mercredi que la souche H5 de la grippe aviaire, identifiée pour la première fois dans le pays en juin chez un oiseau migrateur, s'est depuis propagée localement parmi des volatiles. Cette souche de la grippe aviaire a provoqué des maladies graves et engendré des taux de mortalité élevés chez les volailles et les oiseaux sauvages dans d'autres pays.

«Une certaine transmission locale s'est produite entre plusieurs sternes huppées qui résident en Australie-Méridionale», a déclaré la ministre de l'Agriculture, Julie Collins, aux journalistes. Elle a précisé qu'il n'y avait «aucune preuve de mortalités massives» à ce jour, que le risque pour la santé humaine était faible et que l'industrie avicole australienne reste encore épargnée.

Au moins 11 cas suspects et 27 cas confirmés

Mercredi, quatre cas suspects de grippe aviaire ont été signalés sur l'île Kangourou, une destination appréciée des touristes dans le sud de l'Australie, abritant l'une des plus importantes populations de lions de mer menacés d'extinction. La ministre du Secteur primaire de l'Etat d'Australie-Méridionale, Clare Scriven, a, en réaction, annoncé à la presse la suspension des visites guidées sur les plages de l'île, pour protéger au mieux ces mammifères déjà vulnérables.

A l'échelle de la région, 11 cas suspects recensés chez des volatiles sont à l'étude, a-t-elle ajouté. «Il est extrêmement probable qu'une propagation localisée ait eu lieu en ce qui concerne ces oiseaux», a-t-elle avancé. Vingt-sept cas confirmés ont été recensés à l'échelle de l'Australie.

Les cas chez les humains restent rares mais les experts craignent qu'une forte circulation ne facilite une mutation du virus qui lui permettrait de passer d'un humain à un autre. Cette maladie mortelle fait craindre une aggravation du risque d'extinction auquel est déjà confrontée la faune australienne, composée de nombreuses espèces uniques au monde.