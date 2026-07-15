La Nouvelle-Zélande a signalé son premier cas de grippe aviaire H5, détecté chez un labbe brun trouvé à Wellington, ont annoncé les autorités ce mercredi.

La grippe aviaire fait son entrée historique en Nouvelle-Zélande

La grippe aviaire fait son entrée historique en Nouvelle-Zélande

AFP Agence France-Presse

La Nouvelle-Zélande a détecté pour la première fois la souche H5 de la grippe aviaire sur son sol, chez un oiseau marin migrateur retrouvé sur une plage de Wellington, ont annoncé mercredi les autorités. Cette souche de la grippe aviaire a provoqué des maladies graves et engendré des taux de mortalité élevés chez les volailles et les oiseaux sauvages dans d'autres pays.

«Les Néo-Zélandais sont invités à rester vigilants après qu'un oiseau marin, un labbe brun, a été testé positif à la grippe aviaire de type H5 aujourd'hui», a déclaré le ministre de la Biosécurité, Andrew Hoggard. Mais aucun signe de transmission entre oiseaux sauvages, ni de mortalité massive chez la faune sauvage n'ont été détectés, a-t-il ajouté.

L'Australie aussi touchée

L'Australie voisine, qui restait depuis des années la seule masse continentale exempte de la souche H5, a détecté son premier cas en juin. Les autorités australiennes ont depuis rapporté 14 cas. Les autorités néo-zélandaises ont cherché à protéger les cinq oiseaux les plus menacés du pays – le kakapo, le takahe, le pluvier de Nouvelle-Zélande, l'échasse noire et la perruche de Malherbe - en vaccinant les oiseaux reproducteurs.

Avant l'arrivée des humains, la Nouvelle-Zélande ne comptait aucun mammifère, et bon nombre de ses espèces d'oiseaux, comme le kiwi, sont incapables de voler. La population a été invitée à signaler aux autorités tout groupe de trois oiseaux malades ou plus.