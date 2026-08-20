Un épais brouillard a enveloppé les îles grecques des Cyclades mercredi, transformant les paysages estivaux en scènes hivernales. Ce phénomène rare en août intrigue, selon le météorologue Theodoros Kolydas.

Un mystérieux brouillard recouvre les îles des Cyclades

Un mystérieux brouillard recouvre les îles des Cyclades

Un épais voile de brouillard a recouvert mercredi plusieurs îles grecques dans l'archipel des Cyclades, créant des images inédites en plein mois d'août et suscitant des spéculations sur ce phénomène, ont rapporté jeudi les médias nationaux. La télévision publique ERT a diffusé des images de ce brouillard marin enveloppant des îles de la mer Egée, et les ferrys s'enfonçant dans une épaisse brume, à deux pas des plages bondées de touristes en maillots de bain.

Reprises par de nombreux médias et sur les réseaux sociaux, ces images évoquaient davantage un paysage hivernal et un film de science-fiction, que l'été méditerranéen et ses chaleurs estivales. Le brouillard a été particulièrement dense par endroits, à Kimolos notamment. Un spectacle similaire a été observé sur d'autres îles des Cyclades, comme Paros, Antiparos, Folegandros, Milos et Ios, selon les médias, qui évoquent des scènes «impressionnantes».

Phénomène rare

«L'apparition de ce brouillard maritime dans les Cyclades constitue un phénomène relativement rare au coeur du mois d'août», a confirmé jeudi le météorologue grec Theodoros Kolydas.

Il s'expliquerait par la combinaison «d'air très humide et localement plus chaud dans la région au-dessus d'une mer plus froide que de coutume, à environ 23-24 degrés Celsius», provoquant «de la condensation et la formation d'un brouillard d'advection», selon Theodoros Kolydas, directeur du Département d'hydro-météorologie de l'Université Démocrite de Thrace. Jeudi, avec des vents plus importants, le phénomène était déjà bien moins visible.