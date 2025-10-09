Israël et le Hamas sont parvenus à un accord pour la première phase du plan de paix à Gaza. Le cessez-le-feu prévoit un échange de prisonniers et d'otages, ainsi que l'entrée d'aide humanitaire. La signature est attendue jeudi en Egypte.

Ce que cache vraiment l'accord de paix entre Israël et le Hamas sur Gaza

Donald Trump a annoncé jeudi 9 octobre que le Hamas et Israël avaient accepté son plan de paix. Photo: IMAGO/MediaPunch

Israël et le Hamas sont parvenus dans la nuit de mercredi à jeudi à un accord concernant la première phase du plan Trump visant à ramener la paix à Gaza après deux ans de guerre. Cette phase comprend un cessez-le-feu et un échange de prisonniers palestiniens contre les otages israéliens détenus par le mouvement islamiste, dont l'attaque contre Israël le 7 octobre 2023 a déclenché la guerre.

Le plan en 20 points présenté par le président américain le 29 septembre prévoit à terme le désarmement du Hamas et un retrait d'Israël du territoire. Voici ce que l'on sait pour l'heure de l'accord, qui devrait être formellement signé jeudi en Egypte, où les pourparlers indirects, sous l'égide de ce pays ainsi que des Etats-Unis et du Qatar, ont débuté lundi.

Première phase

L'accord entre les deux belligérants, annoncé en premier par un Donald Trump «fier», porte selon le Qatar sur toutes les «dispositions et les mécanismes de mise en oeuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui conduira à la fin de la guerre à la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, et à l'entrée d'aide humanitaire».

Le Hamas a également communiqué sur cet accord «prévoyant la fin de la guerre à Gaza», selon lui. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué qu'il réunirait jeudi son gouvernement afin d'approuver l'accord. Celui-ci pourrait être signé dès jeudi en Egypte, ont dit à l'AFP des sources connaissant le dossier. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a invité Donald Trump à «assister à sa signature».

Otages et prisonniers

Les armes devront se taire à la signature de l'accord. L'armée israélienne a dit jeudi se préparer à réceptionner les otages, mais aussi à faire face à «tous les scénarios». Le Hamas libérera en une fois les 20 otages vivants (sur les 47 encore à Gaza), a déclaré à l'AFP un responsable du Hamas.

Ils seront échangés contre près de 2000 détenus palestiniens: 250 purgeant des peines à perpétuité et 1700 autres détenus depuis le début de la guerre, selon cette source. L'accord prévoit que l'échange ait lieu dans les 72 heures après la signature. Donald Trump a dit penser que tous les otages, vivants et morts, seraient «de retour lundi». «Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous à la maison», a déclaré Benjamin Netanyahu.

Accès à l'aide humanitaire

Par ailleurs, au moins 400 camions d'aide humanitaire entreront chaque jour dans la bande de Gaza pendant les cinq premiers jours du cessez-le-feu. Ce nombre augmentera les jours suivants, selon la source au Hamas.

L'accord prévoit également «le retour immédiat des personnes déplacées du sud de la bande de Gaza vers Gaza (ville) et le nord», a-t-elle encore ajouté. L'armée israélienne a enjoint la population à ne pas chercher à regagner ces zones à ce stade.

Retrait des troupes israéliennes

Selon Donald Trump, l'accord trouvé prévoit qu'Israël «retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue» au sein de l'enclave. D'après le haut responsable du Hamas précédemment cité, l'accord stipule «des retraits programmés» des troupes israéliennes.

Le Hamas a appelé dans un communiqué «le président Trump (et) les pays garants de l'accord (...) à contraindre (Israël) à appliquer intégralement les échéances de l'accord et à ne pas lui permettre de se dérober ou de tergiverser dans la mise en oeuvre de ce qui a été convenu».

Les Etats-Unis seront «impliqués» pour «maintenir la paix» à Gaza, a promis Donald Trump sur Fox News. Pendant les discussions, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements meurtriers à travers le territoire palestinien, affamé, assiégé et dévasté, selon la Défense civile locale. Le Hamas n'a pas mentionné son propre désarmement ni le devenir de ses combattants, points clés de la proposition.

Une paix durable?

Un responsable du Hamas a déclaré que les négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu commenceraient «immédiatement» après la signature de la première phase de l'accord attendue jeudi en Egypte. Israël ne s'est pas exprimé à ce sujet. «Il existe beaucoup d'inconnues» a déclaré Max Boot, chercheur principal au Council on Foreign Relations, à propos du plan de cessez-le-feu à Gaza, rapporte CNN. « Les choses pourraient facilement dérailler, à moins que les Etats-Unis ne restent très étroitement impliqués.»

Peu après l'annonce d'un accord entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu, la Défense civile de Gaza a fait état jeudi de plusieurs frappes israéliennes sur le territoire. «Depuis l'annonce cette nuit d'un accord sur le cadre proposé d'un cessez-le-feu, il a été fait état de plusieurs explosions, notamment dans le nord de Gaza», a indiqué un de ses responsables, Mohammed Al-Mughayyir, citant notamment «des frappes aériennes intenses sur la ville de Gaza».

Deux précédentes trêves en novembre 2023 et début 2025 avaient permis le retour d'otages ou de corps de captifs en échange de prisonniers palestiniens, sans toutefois déboucher sur un règlement du conflit.