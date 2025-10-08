Un contrôleur aurait inscrit le mot «Hamas» sur le billet d’un demandeur d’asile palestinien. Le centre de conseil DIAC dénonce un acte discriminatoire. Les CFF disent regretter l’incident et rappellent leur code de conduite, qui proscrit toute forme de discrimination.

1/2 Ce billet émis par un contrôleur des CFF a provoqué des remous sur la toile. Photo: Instagram @permanence_islamophobie_diac

Marian Nadler

Le centre de conseil et d’observation DIAC a publié sur Instagram une grave accusation visant un contrôleur des CFF. Il aurait écrit le mot «Hamas» en guise de lieu d'origine sur le billet d’un demandeur d’asile palestinien. La DIAC dénonce une «stigmatisation inacceptable». Basée en Suisse, cette structure accompagne les personnes confrontées au racisme et à la discrimination. La plupart de celles qui la contactent font partie de la communauté musulmane. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste, responsable notamment du massacre de centaines d’Israéliens le 7 octobre 2023.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Selon le récit publié par la DIAC, l’incident se serait produit à bord d’un train. Le jeune Palestinien aurait été contrôlé à plusieurs reprises. «Installé en Suisse depuis seulement quelques semaines, il n’avait pas compris la validité de son billet», précise le post. Ne parlant pas la langue du contrôleur, il aurait été incapable de s’expliquer. Le contrôleur aurait alors adopté un comportement agressif. Plus tard, une amie du passager aurait remarqué sur le billet la mention manuscrite «Hamas», accolée aux mots «probablement Palestine». Le lieu exact de l’incident n’a pas été précisé.

Sous la publication, les réactions indignées se multiplient. «Wooow les CFF, quelle est l’ampleur du racisme?», s’interroge une utilisatrice en identifiant la compagnie. «Absolument intolérable! Des conséquences, tout de suite!», écrit un autre internaute. Plusieurs réclament des excuses publiques.

Code de conduite des CFF

Contactés, les CFF affirment regretter l’incident, qu’ils disent prendre très au sérieux. Une enquête interne a été ouverte. «Le code de conduite des CFF s’applique à tous les collaborateurs», rappelle le porte-parole Moritz Weisskopf. Pour des raisons liées à la protection de la personnalité, l’entreprise ne souhaite pas commenter les cas individuels.

Ce code de conduite stipule que «chaque personne est consciente de sa responsabilité et s’engage à se comporter de manière équitable, respectueuse et correcte envers les clients». Il précise également que toute forme de discrimination envers les employés, les clients, les fournisseurs ou les partenaires commerciaux n’est «en aucun cas» tolérée.