DE
FR

Un contrôleur accusé de racisme
«Origine: Palestine... Hamas.» Un billet CFF enflamme les réseaux sociaux

Un contrôleur aurait inscrit le mot «Hamas» sur le billet d’un demandeur d’asile palestinien. Le centre de conseil DIAC dénonce un acte discriminatoire. Les CFF disent regretter l’incident et rappellent leur code de conduite, qui proscrit toute forme de discrimination.
Publié: il y a 16 minutes
Partager
Écouter
1/2
Ce billet émis par un contrôleur des CFF a provoqué des remous sur la toile.
Photo: Instagram @permanence_islamophobie_diac
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Le centre de conseil et d’observation DIAC a publié sur Instagram une grave accusation visant un contrôleur des CFF. Il aurait écrit le mot «Hamas» en guise de lieu d'origine sur le billet d’un demandeur d’asile palestinien. La DIAC dénonce une «stigmatisation inacceptable». Basée en Suisse, cette structure accompagne les personnes confrontées au racisme et à la discrimination. La plupart de celles qui la contactent font partie de la communauté musulmane. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste, responsable notamment du massacre de centaines d’Israéliens le 7 octobre 2023.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Selon le récit publié par la DIAC, l’incident se serait produit à bord d’un train. Le jeune Palestinien aurait été contrôlé à plusieurs reprises. «Installé en Suisse depuis seulement quelques semaines, il n’avait pas compris la validité de son billet», précise le post. Ne parlant pas la langue du contrôleur, il aurait été incapable de s’expliquer. Le contrôleur aurait alors adopté un comportement agressif. Plus tard, une amie du passager aurait remarqué sur le billet la mention manuscrite «Hamas», accolée aux mots «probablement Palestine». Le lieu exact de l’incident n’a pas été précisé.

Sous la publication, les réactions indignées se multiplient. «Wooow les CFF, quelle est l’ampleur du racisme?», s’interroge une utilisatrice en identifiant la compagnie. «Absolument intolérable! Des conséquences, tout de suite!», écrit un autre internaute. Plusieurs réclament des excuses publiques.

Code de conduite des CFF

Contactés, les CFF affirment regretter l’incident, qu’ils disent prendre très au sérieux. Une enquête interne a été ouverte. «Le code de conduite des CFF s’applique à tous les collaborateurs», rappelle le porte-parole Moritz Weisskopf. Pour des raisons liées à la protection de la personnalité, l’entreprise ne souhaite pas commenter les cas individuels.

A lire aussi
Une alliance romande exige un renforcement de l'axe est-ouest
Trafic ferroviaire
Une alliance romande exige un renforcement de l'axe est-ouest
Les CFF investissent massivement dans les enclenchements numériques
Transport ferroviaire
Les CFF investissent massivement dans les enclenchements numériques

Ce code de conduite stipule que «chaque personne est consciente de sa responsabilité et s’engage à se comporter de manière équitable, respectueuse et correcte envers les clients». Il précise également que toute forme de discrimination envers les employés, les clients, les fournisseurs ou les partenaires commerciaux n’est «en aucun cas» tolérée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus