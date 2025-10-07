Trump annonce «qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase» de son plan de «paix éternelle»
Donald Trump s'est dit «fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase» de son plan de paix pour Gaza, dans un message publié mercredi sur son réseau Truth Social.
«Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle», a indiqué le président américain.
Source: AFP
«Nous les ramènerons tous à la maison», dit Netanyahu au sujet des otages
Israël va ramener chez eux tous les otages de Gaza, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après l'annonce par Donald Trump d'un accord en ce sens.
«Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous à la maison», a déclaré simplement Benjamin Netanyahu dans un bref communiqué publié par son bureau.
Source: AFP
Le Qatar confirme un accord Israël-Hamas sur la première phase du cessez-le-feu
Le Qatar, pays médiateur, a confirmé jeudi un accord entre Israël et le Hamas pour la première phase du plan de paix de Donald Trump pour Gaza.
«Les médiateurs annoncent qu'un accord a été conclu ce soir sur toutes les dispositions et les mécanismes de mise en oeuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui conduira à la fin de la guerre, à la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, et à l'entrée d'aide humanitaire. Les détails seront annoncés ultérieurement», a déclaré Majed al-Ansari, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, sur le réseau social X.
Source: AFP
Accord Israël-Hamas sur les otages et l'aide humanitaire
Les médiateurs dans les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas en Egypte ont annoncé jeudi à la télévision égyptienne qu'Israël et le Hamas étaient parvenus à un accord sur un échange d'otages et de prisonniers et sur l'arrivée d'aide humanitaire à Gaza.
«Un accord a été trouvé cette nuit sur tous les termes et mécanismes pour la mise en oeuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu pour Gaza», a indiqué la chaîne Al-Qahera News, liée aux services de sécurité égyptiens.
Source: AFP
L'eurodéputée Rima Hassan réclame «des sanctions contre Israël»
L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a demandé mercredi à Paris «des sanctions conséquentes à l'encontre d'Israël», devant des centaines de manifestants venus accueillir les Français qui avaient embarqué à bord de la Flottille pour Gaza arraisonnée par la marine israélienne.
«Il faut qu'on mette la pression au gouvernement qui, bien qu'il ait reconnu la Palestine, ne prononce toujours pas de sanctions conséquentes à l'encontre d'Israël», a déclaré Rima Hassan, de retour à Paris après avoir été expulsée comme 160 autres militants par Israël après avoir participé à la flottille pour Gaza.
«Il faut tenir jusqu'à remporter ce rapport de force avec tous ces États complices du génocide», a ajouté l'eurodéputée LFI, qui était accompagnée notamment du leader du parti de gauche radicale La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon.
La Franco-Palestinienne a accusé Israël d'avoir arrêté «illégalement» et «arbitrairement» des «centaines» de personnes, incitant à demander aux autorités compétentes à exiger leur libération immédiate.
Source: AFP
Trump dit qu'il se rendra peut-être au Moyen-Orient à la fin de la semaine
Le président américain Donald Trump a indiqué mercredi qu'il pourrait se rendre au Moyen-Orient en fin de semaine tandis qu'un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël semble «très proche».
«Je m'y rendrais peut-être vers la fin de la semaine, peut-être dimanche, en fait. Nous verrons bien, mais il y a de fortes chances que cela se fasse. Les négociations avancent très bien», a déclaré le président américain à la Maison Blanche.
Source: AFP
Des émissaires américains rejoignent les négociations en Egypte
Des émissaires américains ont rejoint mercredi en Egypte les négociations indirectes entre le Hamas et Israël visant à mettre fin à la guerre à Gaza, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi faisant état d'indices «très encourageants».
Signe des fortes pressions pour aboutir à un accord, le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani ainsi que le chef des services de renseignement turc Ibrahim Kalin ont été aussi dépêchés dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, où se tiennent les discussions.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que le président américain Donald Trump avait «expressément demandé» à Ankara de convaincre le Hamas de conclure. Basées sur le plan Trump, les discussions lancées lundi se tiennent deux ans après le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
Entretemps, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements meurtriers à travers le territoire palestinien, affamé assiégé et dévasté, selon la Défense civile locale.
Alors que Donald Trump a évoqué mardi une «réelle chance» de parvenir à un accord, son émissaire Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner sont arrivés à Charm el-Cheikh, pour participer aux négociations, selon des images diffusées par des médias égyptiens.
Source: AFP
Israël intercepte les bateaux d'une nouvelle flottille pour Gaza
Les bateaux d'une nouvelle flottille internationale pour Gaza ont été interceptés mercredi au large de l'Egypte par l'armée israélienne, quelques jours après l'arraisonnement d'un autre convoi maritime visant à percer le blocus qu'Israël impose à la bande de Gaza.
L'ONG Global Sumud Flotilla, qui coordonne cette initiative, a d'abord fait état sur X de «trois bateaux – le Gaza Sunbirds, l'Alaa Al-Najjar et l'Anas Al-Sharif – interceptés à 220 kilomètres au large des côtes de Gaza» mercredi matin tôt, avant d'indiquer sur son site internet que les neuf navires de l'escadrille avaient été arraisonnés.
Parmi eux figure le Conscience, transportant selon l'organisation plus de 90 personnes dont des journalistes et des médecins. Le ministère des Affaires étrangères israélien a condamné sur X une «tentative futile» de «pénétrer dans une zone de combat», précisant que «les navires et les passagers ont été transférés vers un port israélien» et «devraient être expulsés rapidement».
Global Sumud Flotilla affirme que les bateaux transportaient pour «110'000 dollars d'aide sous la forme de médicaments, d'équipements respiratoires et de produits de nutrition destinés aux hôpitaux de Gaza qui sont à court de provisions». La Turquie a accusé Israël de s'être livré à un «acte de piraterie» en interceptant les bateaux de la flottille.
Source: AFP
Israël et les Hamas ont échangé des listes des prisonniers à libérer
Les négociations indirectes en cours en Egypte entre Israël et le Hamas avancent et «l'optimisme» est de mise, a déclaré mercredi à l'AFP Taher al-Nounou, un des dirigeants du mouvement islamiste palestinien participant à ces discussions.
«Les médiateurs font de grands efforts pour lever tous les obstacles à la mise en oeuvre des différentes étapes du cessez-le-feu, et un esprit d'optimisme prévaut parmi tous les participants», a déclaré Taher al-Nounou, joint par téléphone.
«Aujourd'hui, des listes des prisonniers à libérer ont été échangées», a-t-il ajouté en faisant référence aux otages retenus dans Gaza et aux Palestiniens détenus par Israël susceptibles de faire partie de l'échange de prisonniers devant avoir lieu une fois la trêve en vigueur, et «les négociations indirectes, avec la participation de toutes les parties et des médiateurs, se poursuivent» à Charm el-Cheikh, station balnéaire du Sinaï.
Source: AFP
Trump a demandé à la Turquie de «convaincre» le Hamas
Le président américain, Donald Trump, a «expressément demandé» à la Turquie de convaincre le Hamas de négocier la paix avec Israël, a affirmé mercredi le chef de l'Etat turc, Recep Tayyip Erdogan.
«Lors de notre visite aux Etats-Unis et de notre dernier entretien téléphonique (...), il a expressément demandé que nous rencontrions le Hamas et que nous le convainquions», a déclaré Recep Erdogan à des journalistes, selon des déclarations transmises par la présidence turque.
Source: AFP
La Turquie accuse Israël de «piraterie» après l'interception d'une nouvelle flottille pour Gaza
La Turquie a accusé mercredi Israël de s'être livré à un «acte de piraterie» en interceptant des bateaux d'une nouvelle flottille internationale pour Gaza au large du territoire palestinien.
«L'intervention dans les eaux internationales contre la Flottille de la Liberté, qui s'est engagée à briser le blocus illégal et inhumain imposé à Gaza, est un acte de piraterie», a dénoncé le ministère turc des Affaires étrangères, précisant que plusieurs députés turcs avaient été arrêtés par l'armée israélienne.
Source: AFP