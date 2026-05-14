DE
FR

Liberté d'expression
Un juge suspend les sanctions contre la rapporteure de l'ONU sur Gaza

Un juge fédéral américain a suspendu des sanctions imposées en 2025 à Francesca Albanese, rapporteure de l'ONU sur Gaza, après ses critiques sur la politique de Washington et Israël.
Publié: il y a 33 minutes
Francesca Albanese, rapporteure de l'ONU sur Gaza.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un juge américain a suspendu mercredi les sanctions imposées l'an dernier par Washington à l'encontre de la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese.

A lire aussi
Le plan de «conquête» de Netanyahu suscite l'indignation
«Un génocide en cours»
Le plan de «conquête» de Netanyahu suscite l'indignation
Israël annonce la libérations des deux militants détenus
«Flotille pour Gaza»
Israël annonce la libérations des deux militants détenus

Francesca Albanese avait été sanctionnée en juillet 2025 après avoir critiqué publiquement la politique de Washington concernant Gaza. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio lui avait en outre reproché d'avoir recommandé à la Cour pénale internationale (CPI) de délivrer des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

En poste depuis 2022, Francesca Albanese, a notamment accusé Israël de «génocide» à Gaza dans sa riposte à l'attaque lancée le 7 Octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Dans son ordonnance rendue mercredi, le juge fédéral Richard Leon a émis une injonction temporaire contre les sanctions, selon un document judiciaire consulté par l'AFP.

«Nous ne faisons qu'un»

«Protéger la liberté d'expression est 'toujours' dans l'intérêt public», a écrit Richard Leon dans son avis. Francesca Albanese, qui avait jugé que les sanctions américaines à son encontre étaient «calculées pour affaiblir (sa) mission», a salué cette décision sur les réseaux sociaux.

«Ensemble, nous ne faisons qu'un», a-t-elle déclaré dans un message publié sur X, remerciant «tous ceux qui (lui) ont apporté leur aide». L'Italienne, qui a été nommée par le Conseil des droits de l'homme mais ne parle pas au nom de l'ONU, a affirmé plusieurs fois avoir reçu des «menaces».



Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus