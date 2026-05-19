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Après Netanyahu
Le ministre israélien Bezalel Smotrich dans le collimateur de la CPI

La CPI a demandé un mandat d'arrêt contre Bezalel Smotrich, ministre israélien d'extrême droite, le 2 avril. Il est accusé de crimes de guerre et d'apartheid contre les Palestiniens en Cisjordanie, révèle Middle East Eye.
Publié: 13:00 heures
Bezalel Smotrich tient régulièrement des propos violents contre les populations palestiniennes.
Photo: IMAGO/UPI Photo
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a déposé le 2 avril dernier une demande de mandat d'arrêt contre Bezalel Smotrich, ministre israélien d'extrême droite. Une information exclusive révélée ce 19 mai par Middle East Eye

Le ministre des Finances serait accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Cisjordanie occupée. Cela comprendrait notamment «les déplacements forcés», «la persécution» et «l'apartheid» contre les populations palestiniennes. 

Interrogé par Middle East Eye, un porte-parole du bureau du procureur n'a pas nié qu'une telle demande a été déposée.

Cela fait des années qu'ONG et experts judiciaires demandaient à la justice de prendre des mesures contre Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, lui aussi ministre d'extrême droite de la Sécurité. 

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