La CPI a demandé un mandat d'arrêt contre Bezalel Smotrich, ministre israélien d'extrême droite, le 2 avril. Il est accusé de crimes de guerre et d'apartheid contre les Palestiniens en Cisjordanie, révèle Middle East Eye.

Le ministre israélien Bezalel Smotrich dans le collimateur de la CPI

Le ministre israélien Bezalel Smotrich dans le collimateur de la CPI

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a déposé le 2 avril dernier une demande de mandat d'arrêt contre Bezalel Smotrich, ministre israélien d'extrême droite. Une information exclusive révélée ce 19 mai par Middle East Eye.

Le ministre des Finances serait accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Cisjordanie occupée. Cela comprendrait notamment «les déplacements forcés», «la persécution» et «l'apartheid» contre les populations palestiniennes.

Interrogé par Middle East Eye, un porte-parole du bureau du procureur n'a pas nié qu'une telle demande a été déposée.

Cela fait des années qu'ONG et experts judiciaires demandaient à la justice de prendre des mesures contre Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, lui aussi ministre d'extrême droite de la Sécurité.