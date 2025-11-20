L'ONG La Paix maintenant dénonce la création d'une nouvelle colonie en Cisjordanie, annoncée par le Conseil régional Goush Etzion. Trois mobile-homes ont été installés près de Bethléem, devant être occupés dès ce week-end.

La colonie israélienne d'Efrat, près de la ville palestinienne de Bethléem, en Cisjordanie occupée. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'ONG israélienne anti-colonisation La Paix maintenant a dénoncé jeudi la création d'une nouvelle colonie en Cisjordanie, annoncée plus tôt par le Conseil régional Goush Etzion, dans le sud du territoire palestinien. Yaron Rosental, président du Conseil régional Goush Etzion, un bloc de colonies dans le sud de la Cisjordanie occupée, a annoncé jeudi matin la création d'une «nouvelle localité» proche de la ville de Bethléem.

«Cette nuit, nous avons établi une nouvelle localité à Shdema, près de Bethléem. Pendant deux mille ans, les juifs ont prié pour revenir à Bethléem et aujourd'hui nous y sommes parvenus», a dit Yaron Rosental, dans une vidéo diffusée par son bureau. Un porte-parole du Conseil régional, a confirmé à l'AFP que trois mobile-home ont été installés sur ce terrain et seront occupés par des familles dès ce week-end.

«La création de faits accomplis sur le terrain, en utilisant des fonds publics tout en sapant les perspectives de paix d'Israël et d'une solution à deux Etats, ne connaît aucune limite», a réagi La Paix maintenant dans un communiqué. La région du Goush Etzion a connu ces derniers jours plusieurs incidents dont une attaque palestinienne mardi qui a fait un mort et trois blessés, ainsi que des violences de colons extrémistes dans un village palestinien.

Ces violences avaient suivi la destruction d'un avant-poste illégal au regard de la loi israélienne par les autorités, toujours dans cette zone. Hormis Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, plus de 500'000 Israéliens vivent aujourd'hui en Cisjordanie dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, au milieu de quelque trois millions de Palestiniens.