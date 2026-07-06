Le Hamas va dissoudre ses instances dirigeantes à Gaza

Le Hamas se prépare à dissoudre son administration qui gouverne la bande de Gaza depuis près de vingt ans, ont indiqué lundi à l'AFP des responsables du mouvement palestinien. Cette décision pourrait ouvrir la voie à la gestion du territoire par un comité technocratique déjà formé et dont la mission est de garantir une représentation palestinienne dans les institutions de Gaza.

«Le mouvement a décidé de dissoudre le comité gouvernemental de Gaza et de nommer une personnalité faisant l'objet d'un consensus national pour superviser les travaux du comité jusqu'à ce que le Comité national pour l'administration de Gaza assume officiellement ses responsabilités», a déclaré à l'AFP un responsable du Hamas, sous couvert d'anonymat, n'étant pas autorisé à s'exprimer publiquement sur le sujet.

L'initiative du Hamas marque un tournant politique important pour le mouvement islamiste, qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007 à l'issue d'affrontements avec le Fatah, la formation du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, basé à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Les services de presse du gouvernement du Hamas à Gaza ont annoncé «une importante conférence de presse» plus tard dans la journée de lundi.

Source: AFP