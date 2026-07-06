Le Hamas va dissoudre ses instances dirigeantes à Gaza
Le Hamas se prépare à dissoudre son administration qui gouverne la bande de Gaza depuis près de vingt ans, ont indiqué lundi à l'AFP des responsables du mouvement palestinien. Cette décision pourrait ouvrir la voie à la gestion du territoire par un comité technocratique déjà formé et dont la mission est de garantir une représentation palestinienne dans les institutions de Gaza.
«Le mouvement a décidé de dissoudre le comité gouvernemental de Gaza et de nommer une personnalité faisant l'objet d'un consensus national pour superviser les travaux du comité jusqu'à ce que le Comité national pour l'administration de Gaza assume officiellement ses responsabilités», a déclaré à l'AFP un responsable du Hamas, sous couvert d'anonymat, n'étant pas autorisé à s'exprimer publiquement sur le sujet.
L'initiative du Hamas marque un tournant politique important pour le mouvement islamiste, qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007 à l'issue d'affrontements avec le Fatah, la formation du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, basé à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Les services de presse du gouvernement du Hamas à Gaza ont annoncé «une importante conférence de presse» plus tard dans la journée de lundi.
Source: AFP
Des frappes israéliennes font cinq morts à Gaza selon les secours
Cinq personnes ont été tuées lundi dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes, ont annoncé les responsables d'un hôpital local et d'un service de secours, le territoire palestinien demeurant la cible de frappes régulières malgré la trêve.
«Trois personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées après qu'un drone israélien a frappé un groupe de civils», a indiqué dans un communiqué l'hôpital al-Aqsa de Deir el-Balah, ville du centre de la bande de Gaza.
La Défense civile, organisation de premier secours opérant sous le contrôle du mouvement islamiste palestinien Hamas, a également fait état d'une frappe ayant visé Deir el-Balah. Une source militaire israélienne a confirmé qu'une frappe était survenue dans cette zone.
«L'armée a effectivement mené une frappe visant des terroristes jihadistes. Les résultats de la frappe sont encore en cours d'évaluation», a indiqué à l'AFP cette source militaire israélienne.
Source: AFP
Un mineur tué par l'armée israélienne en Cisjordanie
Un adolescent palestinien a été tué par l'armée israélienne lundi dans le centre de la Cisjordanie occupée, selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne.
«Amir Ahmad Jawad Jaber (15 ans) est tombé en martyr après avoir été atteint par une balle à la tête et une autre à la poitrine, tirées contre lui par des soldats» israéliens, détaille le communiqué qui évoque une «incursion» à al-Bireh, ville voisine de Ramallah.
Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat.
Source: AFP
Les Etats-Unis annoncent 300 millions de dollars d'aide
Le département d'Etat américain a annoncé lundi une aide de 300 millions de dollars pour le Venezuela, le double de ce qui avait été initialement prévu pour soutenir le pays d'Amérique du Sud touché par un double séisme meurtrier il y a cinq jours.
«Ces fonds permettront de fournir des soins médicaux d'urgence, une aide alimentaire, de l'eau et des services d'assainissement, des abris, des protections ainsi qu'un soutien logistique», a détaillé le département d'État dans un communiqué.
L'argent sera distribué via plusieurs organismes comme le Programme alimentaire mondial, la Croix-Rouge, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services ou encore l'Organisation internationale pour les migrations.
Plusieurs centaines de soldats américains ont déjà été envoyés au Venezuela, notamment trois brigades cynophiles, pour contribuer à la localisation de potentiels survivants.
Source: AFP
Israël frappe à nouveau Gaza, au moins trois morts
Une frappe israélienne a tué trois civils et blessé plusieurs autres personnes lundi dans la bande de Gaza, ont annoncé les responsables d'un hôpital local et d'un service de secours, le territoire palestinien demeurant la cible de frappes régulières malgré la trêve.
«Trois personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées après qu'un drone israélien a frappé un groupe de civils», a indiqué dans un communiqué l'hôpital al-Aqsa de Deir el-Balah, ville du centre de la bande de Gaza.
La Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous le contrôle du mouvement islamiste palestinien Hamas, a également fait état d'une frappe ayant visé Deir el-Balah. Une source militaire israélienne a confirmé qu'une frappe était survenue dans cette zone.
«L'armée a effectivement mené une frappe visant des terroristes jihadistes. Les résultats de la frappe sont encore en cours d'évaluation», a indiqué à l'AFP cette source militaire israélienne. Israël et le Hamas s'accusent presque quotidiennement de violer le cessez-le-feu dans le territoire dévasté.
Source: AFP
Tsahal affirme avoir tué deux assaillants près d'une colonie en Cisjordanie
L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir tué deux personnes près de la colonie de Karmei Tzur, en Cisjordanie, affirmant qu'elles avaient jeté des cocktails molotov. Des soldats ont ciblé un groupe d'individus en train d'incendier des pneus et de jeter des bombes incendiaires vers la colonie, a précisé l'armée dans un communiqué.
Elle explique avoir tué deux personnes et «neutralisé» une troisième. Israël occupe depuis 1967 la Cisjordanie, où vivent plus de 500'000 colons (Jérusalem-Est exclue) parmi près de trois millions de Palestiniens.
Les Nations unies se sont récemment inquiétées d'un niveau de violence inédit dans cette région de la part des colons, évoquant une moyenne de six attaques par jour avec des dégâts ou des victimes, sans distinguer les morts des blessés.
Source: AFP
Des sources médicales annoncent la mort de cinq personnes dans des frappes israéliennes
Une frappe aérienne israélienne menée dans la nuit contre un immeuble du quartier de Sabra, dans la ville de Gaza, a tué quatre membres de la famille al-Safadi – le père, la mère et leurs deux filles –, a indiqué la Défense civile, un organisme opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.
Elle a précisé que la frappe avait également fait 12 blessés.
L'hôpital al-Chifa de Gaza a confirmé avoir reçu les corps de quatre membres de la famille al-Safadi, dont deux enfants. L'établissement a également indiqué avoir reçu un cinquième corps après une frappe distincte de drone israélien près d'un carrefour, dans le nord de la ville de Gaza.
Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat à ces informations.
Source: AFP
Le cessez-le feu est une «illusion meurtrière» pour les enfants, soutient l'Unicef
«Pendant de très, très longs mois, le monde entier s'est entendu dire qu'il y avait un cessez-le-feu à Gaza. Pourtant, pour les enfants palestiniens, ce soi-disant cessez-le-feu est devenu une illusion cruelle et meurtrière», a déclaré depuis Amman un porte-parole de l'Unicef, James Elder, lors d'un point presse à Genève.
«Depuis l'annonce du cessez-le-feu en octobre dernier, 265 enfants palestiniens ont été tués dans l'ensemble de Gaza», a-t-il indiqué, qualifiant ce chiffre d'«absurde», «dévastateur«, et qui selon lui remet en cause la «crédibilité même» du cessez-le-feu. Selon lui, la quasi-totalité de ces 265 enfants tués l'ont été «par les forces israéliennes».
L'Unicef a rapporté qu'en plus des enfants tués, figuraient «plus de 400 filles et garçons blessés», dont beaucoup grièvement. «Nous devons cesser d'accepter des niveaux de mortalité infantile qui provoqueraient l'indignation internationale partout ailleurs. Nous devons cesser de normaliser l'anormal», a exhorté M. Elder.
L'Unicef a aussi alerté sur le fait que des centaines d'enfants ont un besoin urgent d'être évacués pour recevoir des soins médicaux.
Source: AFP
Israël accusé par huit pays d'être responsable de l'incendie de mosquées en Cisjordanie
Huit pays à majorité musulmane, dont l'Arabie saoudite et la Turquie, poids lourds régionaux, ont accusé jeudi Israël d'être responsable des attaques incendiaires la veille contre deux mosquées de Cisjordanie occupée, imputées à des colons israéliens par des responsables palestiniens.
Les chefs de la diplomatie saoudien, jordanien, émirati, qatari, indonésien, pakistanais, égyptien et turc, «tiennent Israël – en tant que puissance occupante – pour responsable de ces attaques», ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint, fustigeant «la poursuite et l'escalade de la violence des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée».
Source: AFP
Appel pour une aide de la Suisse aux victimes civiles de Gaza
De nombreuses personnalités suisses, issues des milieux politiques, de la santé, de la culture ou de l'économie en appellent au Conseil fédéral pour qu'il s'engage en faveur de la population civile de Gaza. La Suisse doit accueillir et soigner des victimes de cette guerre, en particulier des femmes et des enfants gravement blessés ou malades, comme cela a déjà été le cas fin 2025.
Les signataires de l'appel se disent consternés par la situation difficile que continue de vivre la population de la bande de Gaza. La faim, la soif et le manque de soins médicaux causent de grandes souffrances au sein de la population civile, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, selon l’appel, notamment signé par les anciens conseillers fédéraux Micheline Calmy-Rey, Ruth Dreifuss et Joseph Deiss.
Source: ATS
Israël annonce couper les contacts avec Kaja Kallas, lui reprochant d'avoir parlé d'«apartheid»
Le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il coupait tous les contacts avec la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, lui reprochant d'avoir comparé son pays à l'ancien régime raciste sud-africain.
«Récemment, il a été rapporté que lors de sa visite au Mexique, elle avait comparé Israël au régime d'apartheid qui existait en Afrique du Sud», a écrit Gideon Saar sur son compte X.
«En conséquence, en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Etat d'Israël, je n'ai pas d'autre choix que de couper tous les contacts avec Kaja Kallas tant qu'elle ne se sera pas rétractée», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Les Chambres fédérales insistent sur la solution à deux Etats
La Suisse doit continuer à s'engager activement en faveur de la solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien. Le National a adopté jeudi, par 120 voix contre 66, une motion socialiste du Conseil des Etats en ce sens.
Une solution au conflit doit se baser sur les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir le retrait d'Israël des territoires palestiniens occupés en 1967 lors de la guerre des Six Jours et le respect de la sécurité d'Israël, demande le sénateur Carlo Sommaruga (PS/GE), à l'origine du texte.
Le motionnaire demande aussi que la Suisse se joigne activement à un Etat ou un groupe d'Etats qui lanceraient un tel processus. Il souhaite encore que Berne promeuve le pays ou la Genève internationale comme lieu de négociations.
Source: AFP