L'Australie «outrée» par la décision d'Israël de clore une enquête sur la mort d'employés d'ONG

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong déclaré jeudi qu'elle était «outrée» par la décision d'Israël de clore l'enquête pénale sur la mort de l'humanitaire australienne Zomi Frankcom et de ses collègues à Gaza.

«Je vais convoquer l'ambassadeur d'Israël en Australie, Hillel Newman, et j'ai demandé à l'ambassadeur d'Australie en Israël de faire connaître directement notre position à Israël, pendant que le gouvernement australien examine les prochaines étapes», a déclaré la ministre des Affaires étrangères Penny Wong dans un communiqué.

«Le gouvernement australien a appris la décision d'Israël tard la nuit dernière, quelques instants avant son annonce, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, ce qui est particulièrement insultant pour les proches de Zomi, les humanitaires et tous les Australiens», a-t-elle ajouté.

Zomi Frankcom faisait partie d'un groupe de sept employés de World Central Kitchen tués en avril 2024 lorsque leur convoi humanitaire a été touché par une frappe aérienne israélienne. Leur mort a provoqué une indignation mondiale et une nouvelle mobilisation pour garantir la sécurité des travailleurs humanitaires à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait précédemment admis que l'armée israélienne avait tué les bénévoles «par inadvertance». Cependant, celle-ci a annoncé mercredi qu'aucune enquête criminelle ne serait ouverte concernant leur mort. «Zomi représentait ce que l'Australie a de meilleur. Son courage mérite d'être célébré. Sa famille mérite justice», a réagi Penny Wong, avant d'ajouter! «Cette décision est bien loin de l'obligation de rendre des comptes que nous attendons».

Source: AFP