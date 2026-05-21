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«Une mentalité barbare»
La Turquie va rapatrier des membres de la flottille pour Gaza

La Turquie organise ce jeudi des vols spéciaux pour rapatrier 78 citoyens turcs et d'autres détenus en Israël après l'interception de la flottille pour Gaza, selon le ministre Hakan Fidan.
Publié: il y a 49 minutes
Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à Berlin, le 18 mai 2026.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La Turquie va organiser, jeudi, des vols spéciaux pour rapatrier ses citoyens et ceux de pays tiers détenus en Israël après l'interception de la «flottille pour Gaza», a annoncé le ministre des Affaires étrangères.

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«Nous travaillons en coordination avec toutes nos institutions compétentes pour garantir la sécurité de nos concitoyens retenus à la suite de l'intervention illégale contre la flottille Global Sumud et assurer leur retour sains et saufs dans notre pays», a indiqué le ministre Hakan Fidan dans un communiqué.

«Nous prévoyons de rapatrier aujourd'hui nos citoyens ainsi que les participants provenant de pays tiers vers la Turquie au moyen de vols spéciaux», ajoute-t-il en prévenant qu'Ankara «poursuivra avec détermination (son) soutien au peuple palestinien».

«Une mentalité barbare»

La Turquie, d'où la flottille avait appareillé la semaine dernière, a dénoncé la «mentalité barbare» du gouvernement israélien après l'interception des bateaux et la détention des militants pro-palestiniens, exhibés dans une vidéo par le ministre d'extrême droite israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Cette vidéo a été très largement condamnée à l'étranger comme au sein du gouvernement israélien. D'après plusieurs médias turcs, 78 des 428 militants de la flottille sont des ressortissants turcs.


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