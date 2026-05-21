La Pologne veut des excuses pour la «flottille pour Gaza»

Le ministre polonais des Affaires étrangères a annoncé, jeudi, convoquer le chargé d'affaires israélien à Varsovie pour exiger des «excuses» après l'arrestation de membres de la «flottille pour Gaza» et la diffusion d'une vidéo les montrant agenouillés et mains liées.
«J'ai ordonné la convocation sans délai du chargé d'affaires d'Israël à Varsovie afin de lui transmettre l'expression de notre indignation ainsi que la demande d'excuses pour le comportement extrêmement inapproprié d'un membre du gouvernement israélien», a indiqué le chef de la diplomatie polonaise, Radoslaw Sikorski, sur son compte X.
«Nous exigeons la libération immédiate des citoyens polonais et un traitement conforme aux normes internationales», a-t-il ajouté. Mardi soir, il avait réclamé «justice» pour ses compatriotes comptant parmi les militants arrêtés et détenus, sans en préciser le nombre.
«Une clarification urgente»
Les forces israéliennes, qui avaient intercepté lundi au large de Chypre les bateaux de la flottille, ont entamé mercredi le transfert et le placement en détention, dans le sud d'Israël, des centaines de militants propalestiniens qui se trouvaient à bord. Cette interception a été effectuée «dans des eaux internationales», et «la Pologne attend une clarification urgente de l'ensemble des circonstances de l'opération», a déclaré Radoslaw Sikorski.