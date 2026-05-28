Yonatan Urich, proche conseiller de Benjamin Netanyahu, est inculpé pour avoir transmis un document secret sur le Hamas au média allemand «Bild» en 2024. Le parquet israélien dénonce une atteinte à la sécurité de l'État.

Yonatan Urich inculpé pour «atteinte à la sécurité de l'Etat»

Yonatan Urich inculpé pour «atteinte à la sécurité de l'Etat»

AFP Agence France-Presse

Le parquet israélien a annoncé jeudi une nouvelle inculpation visant un conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour «atteinte à la sécurité de l'Etat», dans une affaire de fuite d'informations classifiées sur la guerre à Gaza.

Dans une lettre adressée aux avocats de Yonatan Urich, le procureur général indique qu'un acte d'inculpation sera déposé contre celui-ci au tribunal de Tel-Aviv pour «transmission d'une information classifiée avec intention de porter atteinte à la sécurité de l'Etat», détention et transmission d'une information classifiée, et «destruction de preuve», selon une copie du document consultée par l'AFP.

Ces accusations concernent une affaire portant sur la fuite d'un document classifié, présenté comme émanant du chef du Hamas Yahya Sinouar, tué depuis par Israël. Le texte avait été transmis en 2024 au média allemand Bild, en violation de la censure militaire israélienne.

Le document suggérait que le Hamas n'était pas intéressé par un cessez-le-feu avec Israël, ni par un accord de libération des otages, enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque du mouvement palestinien en Israël qui a déclenché la guerre à Gaza.

Selon certains médias, la fuite aurait été orchestrée pour appuyer la thèse du gouvernement selon laquelle seule la pression militaire, et non les négociations, permettrait la libération des otages.

Deux autres inculpés

Deux autres anciens conseillers de M. Netanyahu, Eli Feldstein et Ari Rosenfeld, ont été inculpés fin 2024 dans cette affaire pour «atteinte à la sécurité de l'Etat». Et le parquet avait annoncé mardi envisager d'inculper l'ex-chef de cabinet du Premier ministre, Tzachi Braverman, pour fraude, abus de confiance et entrave à la procédure judiciaire.

M. Urich, un des plus proches conseillers de M. Netanyahu, est aussi sous le coup d'une enquête judiciaire dans l'affaire du «Qatargate».

Dans ce dossier, des proches du Premier ministre sont soupçonnés d'avoir été payés par Doha pour promouvoir en Israël les intérêts du Qatar, pays où vivent des dirigeants du Hamas et médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

Ancien porte-parole du Likoud, le parti de M. Netanyahu, Yonatan Urich dirige une agence de conseil, dont des médias israéliens affirment qu'elle aurait été engagée par le Qatar pour polir son image avant la Coupe du Monde de football en 2022.