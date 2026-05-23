La France a interdit d'entrée Itamar Ben Gvir, ministre israélien, après la diffusion d'une vidéo controversée sur des militants pro-Gaza. Le chef de la diplomatie française a dénoncé des actes «inqualifiables».

AFP Agence France-Presse

La France a interdit l'accès à son territoire au ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, après la diffusion d'une vidéo de militants de la «flottille pour Gaza» agenouillés et mains liées, qui a provoqué un tollé international, a annoncé le chef de la diplomatie samedi.

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Plusieurs d'entre eux ont dénoncé des «violences», «attouchements» ou encore «humiliations» imposés par les forces israéliennes lors de leur détention. «A compter de ce jour, Itamar Ben Gvir est interdit d'accès au territoire français», a annoncé Jean-Noël Barrot sur X, dénonçant des "agissements inqualifiables à l'égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Sumud».

«Nous désapprouvons la démarche de cette flottille, qui ne produit aucun effet utile et surcharge les services diplomatiques et consulaires», a ajouté le ministre. «Mais nous ne pouvons tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public.»

«Nous sommes chez nous»

Ces agissements «font suite à une longue liste de déclarations et d'actions choquantes, d'incitations à la haine et à la violence à l'encontre des Palestiniens», a poursuivi le ministre. «Comme mon collègue italien, je demande à l'Union européenne de prendre également des sanctions à l'égard d'Itamar Ben Gvir» a-t-il ajouté. Itamar Ben Gvir a posté mercredi une vidéo de militants de la «flottille pour Gaza» agenouillés tête au sol et les mains liées, après leur interception en mer et leur placement en détention dans le sud d'Israël.

«Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous», dit le ministre sur ces images publiées sur sa chaîne Telegram, avec pour fond sonore l'hymne national israélien et qui montrent des dizaines de militants agenouillés les uns à côté des autres. Son geste a été critiqué au sein même du gouvernement israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dénoncé un traitement qui «n'est pas conforme aux valeurs et aux normes d'Israël».

Une cinquantaine de navires avaient quitté la Turquie la semaine dernière avec pour objectif une nouvelle tentative de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, ravagée par deux ans de guerre. Les autorités israéliennes ont intercepté lundi au large de Chypre des bateaux participant à cette nouvelle «flottille pour Gaza», et annoncé l'interpellation de 430 militants – dont 37 Français – qui ont tous été expulsés jeudi.