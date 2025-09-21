Qui sont les Charlie Kirk de la droite radicale européenne?

Ce dimanche, ils seront tous en deuil. Jeunes activistes en vue de la droite nationale populiste européenne, de Varsovie (Pologne) à Madrid (Espagne), ils ont désormais en tête le modèle de Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dans l’Utah. Les obsèques de ce dernier, ce dimanche à Glendale, en Arizona, seront une célébration des valeurs qu’ils défendent. Qui sont ces Charlie Kirk européens, sur lesquels misent Trump, Elon Musk, et tous les soutiens de la vague conservatrice qui déferle depuis les Etats-Unis?
Sarah Knafo (32), la justicière
L’unique députée européenne du parti Reconquête, magistrate française de la Cour des comptes, s’affirme de plus en plus comme une voix qui compte sur les dépenses publiques et sur la conduite de l’Etat. Très médiatique, présente avec Eric Zemmour à l’investiture de Donald Trump en janvier 2026, Sarah Knafo multiplie les tribunes sur les dérives de l’aide humanitaire, ou des fonds communautaires. A Strasbourg, au parlement européen, elle siège au sein du groupe de «l’Europe des nations souveraines».
Eva Vlaardingerbroek (30), l’évangéliste
Née d’un couple mixte sur le plan religieux (père protestant, mère catholique), cette jeune néerlandaise est le meilleur espoir du parti de la Liberté (PVV) la formation d’extrême-droite conduite par le tonitruant Geert Wilders. Elle est déjà en pointe de la campagne électorale, en vue des législatives anticipées du 29 octobre 2025 aux Pays-Bas. Souvent décrite comme «antiféministe». Elle est l’une des protégées européennes de Tucker Carlson, l’ancien journaliste de Fox News devenu l’un des membres les plus influents de la galaxie Trump. Même si, aujourd’hui, ses inquiétudes sur les dérives autoritaires du président américain sont publiques…
Naomi Seibt (25), l’anti Greta Thunberg
La spécialité de cette influenceuse proche de l’AFD, le parti d’extrême droite allemand arrivé second aux législatives du 23 février 2025 (mais aujourd’hui en tête dans tous les sondages)? Des vidéos incendiaires sur les réseaux sociaux contre les immigrés qui, selon elle, «polluent» l’Allemagne. Son autre refrain? La lutte contre le réchauffement climatique s’appuie sur des thèses scientifiques frauduleuses. Soutenue par le milliardaire Elon Musk, Naomi Seibt est souvent présentée comme l’anti Greta Thunberg, la jeune militante de gauche suédoise.
Ignacio Garriga (38), l’autre catalan
Né en février 1987, ce dentiste de formation, élu aux Cortes (le parlement espagnol) de 2019 à 2021 sous l’étiquette du parti Vox, présente une particularité: il est catalan, et défend auprès de la jeunesse de cette province indépendantiste espagnole des thèses nationales populistes controversées. Originalité de son parcours et de sa démarche: ce professionnel de la santé a une mère née en Guinée équatoriale, d’où son métissage. La lutte contre les indépendantistes est son thème de prédilection.
Adam Andruszkiewicz (35), le ministre digital
Son parcours est déjà celui d’un politicien reconnu. Adam Andruszkiewicz a d’abord été président de la Jeunesse panpolonaise, puis élu de la Diète (le parlement) avant d’être nommé en 2018 ministre du numérique dans le gouvernement dirigé par le parti national populiste «Droit et Justice» (PIS), battu aux législatives de 2023. Il est désormais une personnalité très souvent consultée par le nouveau président du pays, Karol Nawrocki, candidat du PIS élu le 18 mai 2025. Sa connaissance des enjeux technologiques en fait un invité régulier sur les campus universitaires, et un interlocuteur favori des géants de la tech américains.