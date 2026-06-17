Les pays du G7, dont les Etats-Unis, vont produire des missiles longue portée en Ukraine sous licence, a révélé une source diplomatique mercredi lors du sommet à Evian, en France.

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis et des Européens du G7 vont produire «sous licence» en Ukraine des missiles de longue portée et des systèmes de défense anti-aériennes, a annoncé mercredi une source diplomatique au sommet du G7 à Evian.

«Nous allons produire sous licence non pas seulement des systèmes de défense anti-aérienne, mais des capacités de frappe dans la profondeur», soit des missiles de longue portée, a déclaré cette source en marge du sommet du G7 qui se tient cette année en France.

L'Ukraine a intensifié ces derniers mois ses frappes sur le territoire russe, parfois très loin de la frontière, visant particulièrement des infrastructures de transport et de stockage d'hydrocarbures, pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.

Octroi de licences

«Un élément d'engagement très fort a été pris par les Sept hier qui est de produire plus vite, plus fort en Ukraine, sous licence», a commenté la source diplomatique, citant des entreprises américaines et européennes.

Les entreprises américaines pourront notamment accorder des licences à cette fin à des fabricants européens, a précisé le chancelier allemand Friedrich Merz devant la presse, se disant très «reconnaissant envers le président Trump pour cette grande volonté de coopérer».

«Nous produisons tous actuellement trop peu et cela peut être compensé par l'octroi de licences à des entreprises qui ont ces capacités de production et qui incluent des compagnies européennes et ukrainiennes», a-t-il ajouté.

Des frappes massives de la Russie

Dans une déclaration commune, les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de ce club de pays industrialisés a convenu «d'accroître la fourniture de capacités de défense aérienne, de systèmes et d'intercepteurs supplémentaires ainsi que de capacités de longue portée».

Ils se sont aussi dits «prêts à accorder à l'Ukraine le bénéfice de licences lui permettant d'accroître sa production militaire». L'Ukraine, confrontée à des frappes massives de la Russie et à une pénurie de moyens antiaériens, réclame régulièrement plus de capacités, notamment des missiles Patriot américains, financés par ses alliés européens.

L'approvisionnement reste compliqué, notamment depuis le déclenchement de l'offensive israélo-américaine le 28 février en Iran qui a recentré l'attention des Etats-Unis dans la région. Les alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient visés par des attaques de riposte iraniennes ont alors utilisé d'importantes quantités de munitions de défense antiaérienne pour protéger des sites dans le Golfe.

La situation devrait désormais se détendre sur le front des approvisionnements avec l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran et la fin attendue du conflit dans la région. «En gros, à chaque attaque massive de la Russie, les Ukrainiens doivent tirer une vingtaine de missiles (de) système Patriot», a relevé la source diplomatique au G7, évoquant la «présence de stocks au Moyen-orient et sans doute aux Etats-Unis».