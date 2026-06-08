DE
FR

Devant plus de 26'000 personnes
Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne pour la présidentielle de 2027

Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne présidentielle lors d’un meeting à Saint-Denis, rassemblant plus de 26’000 personnes selon LFI. Le leader de la gauche radicale veut s’imposer comme l’alternative face à l’extrême droite en France.
Publié: il y a 56 minutes
Durant ce meeting, Jean-Luc Mélenchon a vanté sa «Nouvelle France»: une société plus connectée, urbaine et métissée.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le leader de la gauche radicale française Jean-Luc Mélenchon a tenu dimanche son premier meeting de campagne à un an de la présidentielle, cherchant à s'imposer comme la seule option possible à gauche pour l'emporter face à l'extrême droite. «C'est nous (La France insoumise, ndlr) qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne», face au Rassemblement national (RN), a lancé le candidat LFI depuis Saint-Denis, au nord de Paris, devant plus de 26'000 personnes, selon les organisateurs.

Alors que les experts estiment qu'une victoire du RN en 2027 est plus que possible, le tribun insoumis s'est présenté comme la seule alternative face au parti d'extrême droite, qu'il a accusé de promouvoir un «suprémacisme» visant à diviser les peuples «en ethnie et en religion». Si des sondages donnent parfois Jean-Luc Mélenchon, 74 ans, aux portes du second tour, ils lui promettent une large défaite face au président du RN, Jordan Bardella, ou à sa cheffe de file, Marine Le Pen.

La «Nouvelle France»

Mais le chef de LFI compte profiter du désordre dans le reste de la gauche, qui bute en grande partie sur la question de la participation, ou non, à une primaire unitaire dont LFI ne souhaite pas entendre parler. Le meeting de Jean-Luc Melenchon était organisé dans la ville populaire de Saint-Denis, qui compte une importante population d'origine étrangère.

A lire aussi
Renvoyer les migrants dans des centres à l'étranger, c'est désormais permis
Accélérer les expulsions
Renvoyer les migrants dans des centres à l'étranger, c'est permis
Vous avez aimé ou détesté Macron? C'est reparti avec Attal
Reportage
Premier meeting de campagne
Vous avez aimé ou détesté Macron? C'est reparti avec Attal

Déroulant les principaux axes de son programme, Jean-Luc Mélenchon a vanté sa «Nouvelle France»: une société plus connectée, urbaine et métissée, qu'il s'est réjoui de voir notamment incarnée par le nouveau maire de la ville Bally Bagayoko (LFI), d'origine malienne, prenant la parole devant la basilique de Saint-Denis qui abrite la nécropole des rois de France.»Nous ne renierons pas, mesdames et messieurs les fachos, les sacrifices et l'amour de nos grands-parents qui nous permettent d'être ici dans ce pays qu'ils ont tant contribué à bâtir», a lancé Jean-Luc Mélenchon.

Outre l'anti-racisme, le quadruple candidat à la présidentielle, qui est l'une des personnalités politiques les plus clivantes de France, a également insisté sur la nécessité de la planification écologique. A l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait échoué à 420'000 voix du second tour en réunissant 22% des suffrages et en arrivant à la troisième place du premier tour, très largement en tête à gauche mais derrière la patronne de l'extrême droite, Marine Le Pen, et le président Emmanuel Macron. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus