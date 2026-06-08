Jean-Luc Mélenchon a lancé sa campagne présidentielle lors d’un meeting à Saint-Denis, rassemblant plus de 26’000 personnes selon LFI. Le leader de la gauche radicale veut s’imposer comme l’alternative face à l’extrême droite en France.

Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne pour la présidentielle de 2027

Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne pour la présidentielle de 2027

AFP Agence France-Presse

Le leader de la gauche radicale française Jean-Luc Mélenchon a tenu dimanche son premier meeting de campagne à un an de la présidentielle, cherchant à s'imposer comme la seule option possible à gauche pour l'emporter face à l'extrême droite. «C'est nous (La France insoumise, ndlr) qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne», face au Rassemblement national (RN), a lancé le candidat LFI depuis Saint-Denis, au nord de Paris, devant plus de 26'000 personnes, selon les organisateurs.

Alors que les experts estiment qu'une victoire du RN en 2027 est plus que possible, le tribun insoumis s'est présenté comme la seule alternative face au parti d'extrême droite, qu'il a accusé de promouvoir un «suprémacisme» visant à diviser les peuples «en ethnie et en religion». Si des sondages donnent parfois Jean-Luc Mélenchon, 74 ans, aux portes du second tour, ils lui promettent une large défaite face au président du RN, Jordan Bardella, ou à sa cheffe de file, Marine Le Pen.

La «Nouvelle France»

Mais le chef de LFI compte profiter du désordre dans le reste de la gauche, qui bute en grande partie sur la question de la participation, ou non, à une primaire unitaire dont LFI ne souhaite pas entendre parler. Le meeting de Jean-Luc Melenchon était organisé dans la ville populaire de Saint-Denis, qui compte une importante population d'origine étrangère.

Déroulant les principaux axes de son programme, Jean-Luc Mélenchon a vanté sa «Nouvelle France»: une société plus connectée, urbaine et métissée, qu'il s'est réjoui de voir notamment incarnée par le nouveau maire de la ville Bally Bagayoko (LFI), d'origine malienne, prenant la parole devant la basilique de Saint-Denis qui abrite la nécropole des rois de France.»Nous ne renierons pas, mesdames et messieurs les fachos, les sacrifices et l'amour de nos grands-parents qui nous permettent d'être ici dans ce pays qu'ils ont tant contribué à bâtir», a lancé Jean-Luc Mélenchon.

Outre l'anti-racisme, le quadruple candidat à la présidentielle, qui est l'une des personnalités politiques les plus clivantes de France, a également insisté sur la nécessité de la planification écologique. A l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait échoué à 420'000 voix du second tour en réunissant 22% des suffrages et en arrivant à la troisième place du premier tour, très largement en tête à gauche mais derrière la patronne de l'extrême droite, Marine Le Pen, et le président Emmanuel Macron.