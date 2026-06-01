La politique migratoire de l'Union européenne se durcit. Afin de faciliter les expulsions, la construction de centres à l'étranger a été autorisée lundi.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Feu vert de l'UE pour créer des centres où renvoyer les migrants à l'étranger

AFP Agence France-Presse

Les eurodéputés et les Etats européens ont trouvé un accord lundi soir pour durcir la politique migratoire de l'UE, avec la possibilité de créer des centres à l'étranger où renvoyer les migrants illégaux. La loi prévoit une batterie de mesures pour accélérer les expulsions et permet aux Etats qui le souhaitent de créer des centres où renvoyer des déboutés du droit d'asile en dehors de l'Europe.

Le compromis, trouvé dans la soirée, devra être voté une dernière fois par le Parlement européen et les Etats membres dans les semaines qui viennent. Certains pays européens comme le Danemark, l'Autriche ou l'Allemagne commencent déjà à imaginer où installer ces centres, par exemple au Rwanda, en Ouganda ou en Ouzbékistan. L'idée de créer ces «hubs de retour», sans lien avec le pays d'origine des migrants, n'est pas nouvelle.

Elle a été testée par l'Italie de Giorgia Meloni en Albanie, avant même l'examen de leur demande d'asile, contrairement à ce que prévoit la nouvelle loi européenne. Mais le centre en Albanie est longtemps resté vide en raison d'une série de contestations judiciaires. Et il faudra du temps aux Etats pour développer de tels projets, en accord avec les pays tiers qui les accueilleraient. La France s'est montrée sceptique sur de tels centres et l'Espagne s'y est opposée, y voyant une menace pour le respect des droits humains.

Tour de vis

Ces hubs seront des «arrangements pays par pays. On ne voit pas très bien comment ça marchera», met en garde une source diplomatique, qui considère que le coeur de la loi se trouve plutôt dans les «flexibilités» mises en place pour accélérer les expulsions. Car le texte approuvé lundi prévoit des sanctions plus strictes pour les migrants refusant de quitter le sol de l'UE, comme des saisies de documents d'identité ou une durée de détention prolongée jusqu'à 24 mois.

Le renvoi des migrants contre leur gré serait aussi accompagné d'une durée d'interdiction d'entrée dans l'UE allongée à 10 ans (contre 5 ans actuellement), voire 20 ans. Aujourd'hui, environ 20% des décisions d'expulsion aboutissent réellement, une statistique très critiquée par les partisans d'une ligne migratoire plus ferme. Mais avec les nouvelles règles, l'UE disposera d'un «meilleur contrôle pour garantir que les retours soient effectués. C'est ce qu'attendent les citoyens et c'est ce que nous leur offrons», affirme le commissaire européen en charge de l'immigration Magnus Brunner.

Durant les négociations de la soirée à Bruxelles, le principal bras de fer concernait la date d'application des différentes mesures. Les Etats auront la possibilité d'initier directement des centres de retour, mais d'autres mesures n'entreront en vigueur qu'un an après la publication de la loi, pour des raisons juridiques notamment. Le texte marque quoi qu'il en soit un net durcissement de la politique migratoire de l'Union européenne, seulement deux ans après l'adoption du Pacte asile et migration, qui entre tout juste en vigueur actuellement.

Droites d'accord

Ce pacte prévoit un «filtrage» renforcé aux frontières et un mécanisme de solidarité entre les Etats membres dans l'accueil des migrants. Le nouveau texte validé lundi soir vient le compléter et traduit la poussée de la droite et de l'extrême droite au Parlement européen. L'eurodéputé de droite François-Xavier Bellamy, qui a milité pour le durcissement des règles, estime que le texte «va révolutionner la politique européenne face à l'immigration illégale».

La gauche et les ONG sont à l'inverse vent debout contre ces mesures, qu'elles jugent contraires au droit international. Ce texte est le «fruit d'un accord honteux conclu entre les Etats membres et une majorité» de droite et d'extrême droite, accuse l'eurodéputée écologiste Mélissa Camara, qui y voit un «recul historique pour les droits fondamentaux des personnes exilées».