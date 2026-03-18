Le président Emmanuel Macron a dévoilé mercredi à Indre que le prochain porte-avions français, opérationnel en 2038. Il portera le nom «France Libre», saluant l’héritage résistant du général de Gaulle.

Emmanuel Macron enterre «Charles de Gaulle» pour la «France Libre»

Emmanuel Macron enterre «Charles de Gaulle» pour la «France Libre»

AFP Agence France-Presse

Emmanuel Macron a annoncé mercredi que le porte-avions de nouvelle génération qui succèdera en 2038 au Charles de Gaulle porterait le nom de «France Libre», en hommage à «l'esprit français» de «résistance» incarné par le général.

«J'ai souhaité inscrire notre futur porte-avions dans la filiation du général de Gaulle. Sa vie, son destin. Les choix faits dès le mois de juin 1940, après la débâcle, disent une certaine idée de la France», a déclaré le chef de l'Etat sur le site de construction des chaufferies nucléaires du futur naviral amiral de la Marine à Indre, près de Nantes.

«Pour lui, pour nous, l'esprit français, c'est un esprit de résistance. C'est une volonté que rien n'arrête. Volonté de résister pour demeurer libre. Volonté irréductible, invincible», a-t-il ajouté.