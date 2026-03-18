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Trump contredit
L'Iran n'avait pas relancé son programme d'enrichissement nucléaire, selon le renseignement américain

Le renseignement américain a conclu que l'Iran n'a pas tenté de relancer son programme nucléaire détruit lors des frappes américano-israéliennes de juin 2025. Cette version contredit les affirmations de Donald Trump.
Publié: 17:21 heures
Trump a été contredit par le renseignement américain.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le renseignement américain a conclu mercredi que l'Iran n'avait pas essayé de relancer ses activités d'enrichissement nucléaire détruites dans des frappes américano-israéliennes en juin 2025, contredisant Donald Trump sur les objectifs de la guerre en cours contre Téhéran.

«A la suite de l'opération Midnight Hammer, le programme d'enrichissement nucléaire iranien a été anéanti. Depuis lors, aucun effort n'a été entrepris pour tenter de rétablir leurs capacités d'enrichissement», affirme la cheffe des services de renseignement, Tulsi Gabbard, dans une déclaration écrite soumise à une commission parlementaire du Sénat qu'elle n'a toutefois pas évoqué dans son prononcé.

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«Les entrées des installations souterraines qui ont été bombardées ont été recouvertes de terre et bouchées avec du ciment», a-t-elle ajouté. Interrogée pourquoi elle n'avait pas lu ces paragraphes lors de son audition, Mme Gabbard a répondu que c'était pour une question de temps, sans remettre en cause l'évaluation.

Régime «affaibli» mais «intact»

Les Etats-Unis s'étaient joints à Israël en juin pour bombarder des installations militaires iraniennes et son programme nucléaire, Donald Trump affirmant alors qu'il avait été «oblitéré».

Un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme a annoncé mardi sa démission pour protester contre la guerre menée contre l'Iran, affirmant que la République islamique «ne représentait aucune menace imminente» pour les Etats-Unis.

Le renseignement américain estime que le gouvernement iranien a subi de lourds revers dans les frappes américano-israéliennes en cours mais il reste «intact» et reconstruira son armée et son programme de missiles s'il survit, a déclaré la directrice du renseignement national lors de cette audition devant la commission du renseignement du Sénat.

La communauté du renseignement américain «estime que le régime iranien est intact, mais fortement affaibli en raison des attaques visant ses dirigeants et ses capacités militaires», a-t-elle dit. «Si ce régime hostile survit, il cherchera probablement à recommencer un effort à long terme visant à reconstruire ses missiles et drones», a-t-elle ajouté.

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