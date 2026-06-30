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En pleine canicule
A 95 ans, il meurt de chaud sur la tombe de sa femme

A 95 ans, Gaby est mort sur la tombe de son épouse, en pleine alerte canicule. Il avait promis de lui rendre visite chaque jour. Le parquet a conclu à un décès naturel dû à un coup de chaleur.
Publié: il y a 6 minutes
Un Français est décédé dans un cimetière pour avoir rendu visite à la tombe de sa femme sous la canicule (image d'illustration).
Photo: Shutterstock
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Une longue histoire d’amour a connu une fin tragique dans un cimetière français. Dans la commune de Pierre-de-Bresse, Gaby a perdu la vie en voulant se rendre sur la tombe de sa femme, relaie Le Matin, mardi 30 juin. A 95 ans, l’homme, dont la santé était fragile, a tenu à rendre visite à son épouse décédée, malgré l’alerte canicule en vigueur.

Gaby avait fait le serment de rendre visite à son femme tous les jours, sans exception. Une promesse qu’il aura tenue jusqu’à son dernier souffle. Son corps a été retrouvé sans vie sur la tombe de sa compagne, sur laquelle il allait se reccueillir quelles que soient les circonstances, au point de braver les dangers liés aux fortes chaleurs.

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Les secours n'ont pas pu le réanimer. Le parquet a conclu à une mort «naturelle» due à un coup de chaleur fatal. Si la fidélité de Gaby envers sa routine affective lui a été fatale, ce drame illustre la vulnérabilité des personnes âgées ou à la santé plus faible face à la crise climatique et aux températures extrêmes.

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