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Les 5 infos du jour
Des routes suisses fondent sous l'effet de la canicule

Au menu de ce mardi 30 juin: la route a fondu sous l'effet de la chaleur, la Suisse et l'Italie négocient au sujet de frontaliers, Vaud ferme les archives fiscales, 25 kilos de cuivre volés sur le toit d'une église et, enfin, trois Suisses entrent en lice à Wimbledon.
Publié: il y a 59 minutes
Les fortes chaleurs ont fait fondre par endroits un produit utilisé pour réparer les fissures de la chaussée. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente les actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 30 juin. On est parti!

1

La canicule fait fondre des routes en Suisse

La route du col de la Croix, dans le canton du Jura, est fermée depuis vendredi et le restera au moins jusqu'à mercredi matin, rapporte «Le Quotidien jurassien». Les fortes chaleurs ont fait fondre par endroits un produit utilisé pour réparer les fissures de la chaussée, rendant la route particulièrement glissante. Environ cinq kilomètres de routes sont touchés dans le canton, dont un kilomètre au col de la Croix. Pour résoudre le problème, les équipes pulvérisent un lait de chaux qui permet de durcir à nouveau ce produit. Les autorités ne savent pas encore pourquoi certains tronçons sont touchés et d'autres non.

2

La taxe des frontaliers s'invite à Rome

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter se rend mardi à Rome pour s'entretenir avec son homologue Giancarlo Giorgetti. Les échanges porteront sur plusieurs questions fiscales. Parmi les sujets abordés figurent certains aspects liés à l’application de l’accord frontaliers 2020. La Lombardie envisage d'introduire une taxe aux frontaliers italiens travaillant en Suisse pour financer le système de santé italien, suscitant la polémique.

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3

Vaud veut verrouiller les archives fiscales

Le canton de Vaud prévoit de protéger indéfiniment les données fiscales dans le cadre de la révision de la loi cantonale sur l'archivage, rapportent les journaux du groupe Tamedia. Les chercheurs ne pourront plus jamais y avoir accès. Cette nouvelle législation inquiète les chercheurs. La Société suisse d'histoire dénonce une atteinte à la liberté scientifique. Le Conseil d’Etat présentera cet automne au Grand Conseil une proposition consolidée, portant notamment sur ce projet législatif.

4

Ils volent 25 kilos de cuivre sur le toit d'une église

Des malfrats ont dérobé 25 kilos de cuivre sur le chantier de l'église en réfection de Sonceboz-Sombeval (BE), indique le «Journal du Jura». La tâche n'était pas aisée, les petits bardeaux de 4,5 cm chacun étaient déjà installés sur le toit de l'édifice, à une vingtaine de mètres du sol. Montant du préjudice: 5000 francs. Etant donné le travail, les voleurs n'ont «probablement pas gagné leur croûte», commente Bernard Messerli, conseiller de paroisse et responsable du chantier.

5

Wawrinka lance la journée suisse à Wimbledon

Trois Suisses fouleront le gazon de Wimbledon mardi pour leur 1er tour. Stan Wawrinka (ATP 109) sera en lice sur le court no 1 face à l'Italien Matteo Berrettini (ATP 51), finaliste en 2021 à Londres, probablement pas avant 17h30 (heure suisse). Viktorija Golubic (WTA 62) affrontera la Bélarusse Iryna Shymanovich (WTA 215) aux alentours de 14h30, alors que Simona Waltert (WTA 90) se frottera à la Colombienne Camila Osorio (WTA 68) vers 19h.

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