Un alpiniste a perdu la vie dimanche en chutant de 300 mètres sur le Piz Palü, près de Pontresina (GR). L'homme, accompagné de deux amis, a glissé sur une pente enneigée. Une enquête est en cours.

Un alpiniste fait une chute mortelle au Piz Palü (GR)

Un alpiniste fait une chute mortelle au Piz Palü (GR)

ATS Agence télégraphique suisse

Un alpiniste a trouvé la mort dimanche matin lors de la descente du Piz Palü, dans la région de Pontresina (GR). L'homme a fait une chute d'environ 300 mètres le long d'une paroi rocheuse. Les secours ont retrouvé son corps sans vie.

L'alpiniste descendait le pilier est du Piz Palü avec deux compagnons, indique lundi la police grisonne. Vers 10h, il a glissé sur une pente raide et enneigée du Piz Palü, haut de 3899 mètres. Il a fait une chute mortelle de 300 mètres le long de la paroi rocheuse.

Une équipe de la Rega n'a pu que localiser le corps sans vie du malheureux. Il a été récupéré à l'aide d'un hélicoptère de sauvetage du Club alpin suisse. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances de l'accident.