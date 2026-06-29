ATS Agence télégraphique suisse
Un alpiniste a trouvé la mort dimanche matin lors de la descente du Piz Palü, dans la région de Pontresina (GR). L'homme a fait une chute d'environ 300 mètres le long d'une paroi rocheuse. Les secours ont retrouvé son corps sans vie.
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L'alpiniste descendait le pilier est du Piz Palü avec deux compagnons, indique lundi la police grisonne. Vers 10h, il a glissé sur une pente raide et enneigée du Piz Palü, haut de 3899 mètres. Il a fait une chute mortelle de 300 mètres le long de la paroi rocheuse.
Une équipe de la Rega n'a pu que localiser le corps sans vie du malheureux. Il a été récupéré à l'aide d'un hélicoptère de sauvetage du Club alpin suisse. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances de l'accident.
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