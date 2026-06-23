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Une expédition organisée
Des analyses ADN révèlent l'identité de la dépouille «Green Boots» de l'Everest

L'Inde prévoit une expédition pour récupérer la dépouille surnommée «Green Boots» sur l'Everest. Des tests ADN confirment qu'il s'agit du soldat indien Dorje Morup, mort en 1996 lors d'une ascension tragique.
Publié: il y a 55 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Le plus célèbre et triste repère de l'Everest va être retiré de la montagne.
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AFP Agence France-Presse

L'Inde prépare une mission pour récupérer la dépouille d'un alpiniste mort dans l'Everest connu depuis trois décennies sous le nom de «Green Boots», après que des tests ADN ont confirmé qu'il s'agissait d'un soldat indien, selon des documents consultés mardi par l'AFP. Les bottes vert citron du corps gelé sont l'un des repères les plus célèbres pour les escaladeurs du toit du monde, qui se trouve à la frontière entre le Népal et le Tibet.

Il gît dans une grotte à environ 8500 mètres d'altitude depuis mai 1996, lorsqu'un terrible blizzard a tué huit alpinistes sur l'Everest. On a longtemps cru qu'il s'agissait du corps de Tsewang Paljor, membre de la police des frontières indo-tibétaine (Indo-Tibetan Border Police: ITBP).

Mais l'ITBP vient de confirmer qu'il s'agissait en fait de son camarade, Dorje Morup, l'un des deux autres compagnons de Paljor lors de cette funeste ascension. Un «processus de vérification préalable» l'avait déjà mise sur cette piste en 2024.

Des corps dissimulés par la neige

Des documents publiés sur un site du gouvernement indien détaillent cette expédition pour collecter des échantillons d'ADN. C'est la première fois que les autorités révèlent officiellement l'identité du corps.

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La force de sécurité indienne a lancé un appel d'offres en vue d'une «opération de récupération» de la dépouille, une opération d'envergure en haute altitude qui nécessite plusieurs alpinistes. Plus de 300 personnes ont péri en s'attaquant au plus haut sommet de la Terre depuis le début des expéditions dans les années 1920, et de nombreux corps y demeurent.

Beaucoup sont dissimulés par la neige ou engloutis au fond de profondes crevasses – mais d'autres commencent à réapparaître à mesure que le changement climatique réduit l'épaisseur de la neige et de la glace. Certains, comme «Green Boots», ont reçu des surnoms de la part des alpinistes qui les croisent sur la route du sommet.

Le corps de George Mallory, l'alpiniste britannique disparu lors d'une tentative d'ascension du sommet en 1924, n'a été découvert qu'en 1999. Son compagnon de cordée, Andrew Irvine, n'a jamais été retrouvé - pas plus que leur appareil photo, qui pourrait fournir la preuve d'une ascension réussie et réécrire ainsi l'histoire de l'alpinisme.

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