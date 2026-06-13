Deux alpinistes et un skieur ont trouvé la mort samedi dans le massif du Mont-Blanc. Une chute de pierres et une avalanche ont causé ces drames, selon les secours.

Deux accidents sur le massif du Mont-Blanc font trois morts

Deux accidents sur le massif du Mont-Blanc font trois morts

AFP Agence France-Presse

Trois personnes ont trouvé la mort samedi lors de deux accidents de montagne dans le massif du Mont-Blanc, a-t-on appris auprès des secours.

Le premier accident a eu lieu vers 06H00 du matin sur une paroi du Mont Maudit (4465 m), l'arête Kuffner, qu'empruntaient en cordée deux alpinistes, un homme et une femme d'une trentaine d'années.

Une chute de pierres les a emportés sur 300 m et les secours, alertés par une autre cordée, n'ont pu que constater le décès de ces deux alpinistes originaires de la région.

Un skieur de 56 ans, habitant la région, est également décédé après le dévissage d'une plaque de neige, sur l'éperon de la Brenva (4100 m), sur la face sud du Mont-Blanc côté italien. En coordination avec les secours italiens, c'est le PGHM de Chamonix qui est intervenu.



