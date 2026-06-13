DE
FR

Deux alpinistes et un skieur
Deux accidents sur le massif du Mont-Blanc font trois morts

Deux alpinistes et un skieur ont trouvé la mort samedi dans le massif du Mont-Blanc. Une chute de pierres et une avalanche ont causé ces drames, selon les secours.
Publié: il y a 55 minutes
Deux alpinistes et un skieur ont trouvé la mort samedi dans le massif du Mont-Blanc. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Trois personnes ont trouvé la mort samedi lors de deux accidents de montagne dans le massif du Mont-Blanc, a-t-on appris auprès des secours.

Le premier accident a eu lieu vers 06H00 du matin sur une paroi du Mont Maudit (4465 m), l'arête Kuffner, qu'empruntaient en cordée deux alpinistes, un homme et une femme d'une trentaine d'années.

Une chute de pierres les a emportés sur 300 m et les secours, alertés par une autre cordée, n'ont pu que constater le décès de ces deux alpinistes originaires de la région.

Un skieur de 56 ans, habitant la région, est également décédé après le dévissage d'une plaque de neige, sur l'éperon de la Brenva (4100 m), sur la face sud du Mont-Blanc côté italien. En coordination avec les secours italiens, c'est le PGHM de Chamonix qui est intervenu.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus