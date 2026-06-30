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Guy Parmelin risque bien de rentrer bredouille
La Suisse n'a pas encore trouvé d'accord avec les Etats-Unis

A Washington, le président de la Confédération, Guy Parmelin, n'a annoncé aucune avancée dans les négociations douanières avec les Etats-Unis. Berne défend toutefois avec insistance une prolongation de l'accord conclu en novembre dernier, a-t-il indiqué.
Publié: il y a 11 minutes
«Un accord est un accord», a lancé le ministre de l'économie. (Image d'archive)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin n'a pas pu annoncer de percée dans les négociations douanières avec les Etats-Unis lundi à Washington. Berne plaide avec force pour une prolongation de l'accord conclu en novembre dernier, a-t-il dit devant les médias.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer, le Vaudois a présenté une «déclaration sur la mise en œuvre de certains éléments de la déclaration d’intention conjointe» conclue avec les Etats-Unis. Il a souligné que Berne attend de Washington qu'il respecte également les engagements pris dans le document du 14 novembre.

Guy Parmelin a indiqué avoir expliqué à Jamieson Greer que la Suisse avait respecté et mis en œuvre rapidement toutes les concessions prévues dans la «déclaration conjointe». «Nous sommes un partenaire fiable: lorsque nous prenons un engagement, nous le respectons. C’est ce que nous attendons également de la part des Etats-Unis: un accord est un accord», a lancé le ministre de l'économie.

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