Un supporter a perdu la vie samedi au stade Azteca de Mexico quelques heures avant un match amical de football faisant figure de test pour la Coupe du monde que le pays co-organise cet été, ont annoncé les secours.
L'accident s'est produit en amont d'une rencontre de la sélection nationale contre le Portugal (0-0), qui a marqué la réouverture de l'enceinte après 22 mois de travaux en vue du Mondial, coorganisé avec les Etats-Unis et le Canada.
Une chute fatale
Mexico doit accueillir cinq matches de l'événement sportif le plus populaire de la planète à partir de juin, dont celui d'ouverture. «Un supporter en état d'ébriété a tenté de descendre du deuxième au premier niveau en sautant par l'extérieur et est tombé jusqu'au rez-de-chaussée», a détaillé la Sécurité civile dans un communiqué.
L'AFP a constaté l'arrivée de la police et des médecins-légistes sur place. D'après des informations préliminaires, il s'agit d'un homme de 27 ans.