Un supporter de 27 ans a trouvé la mort samedi au stade Azteca à Mexico avant un match de préparation pour la Coupe du monde. En état d'ébriété, il a chuté en tentant de descendre entre deux niveaux.

Un supporter meurt quelques heures avant un match test pour la Coupe du monde

Un supporter meurt quelques heures avant un match test pour la Coupe du monde

AFP Agence France-Presse

Un supporter a perdu la vie samedi au stade Azteca de Mexico quelques heures avant un match amical de football faisant figure de test pour la Coupe du monde que le pays co-organise cet été, ont annoncé les secours.

L'accident s'est produit en amont d'une rencontre de la sélection nationale contre le Portugal (0-0), qui a marqué la réouverture de l'enceinte après 22 mois de travaux en vue du Mondial, coorganisé avec les Etats-Unis et le Canada.

Une chute fatale

Mexico doit accueillir cinq matches de l'événement sportif le plus populaire de la planète à partir de juin, dont celui d'ouverture. «Un supporter en état d'ébriété a tenté de descendre du deuxième au premier niveau en sautant par l'extérieur et est tombé jusqu'au rez-de-chaussée», a détaillé la Sécurité civile dans un communiqué.

L'AFP a constaté l'arrivée de la police et des médecins-légistes sur place. D'après des informations préliminaires, il s'agit d'un homme de 27 ans.