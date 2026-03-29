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Au mythique stade Azteca
Un supporter meurt quelques heures avant un match test pour la Coupe du monde

Un supporter de 27 ans a trouvé la mort samedi au stade Azteca à Mexico avant un match de préparation pour la Coupe du monde. En état d'ébriété, il a chuté en tentant de descendre entre deux niveaux.
Publié: 07:44 heures
Un supporter a fait une chute fatale dans le stade Azteca à Mexico.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un supporter a perdu la vie samedi au stade Azteca de Mexico quelques heures avant un match amical de football faisant figure de test pour la Coupe du monde que le pays co-organise cet été, ont annoncé les secours.

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L'accident s'est produit en amont d'une rencontre de la sélection nationale contre le Portugal (0-0), qui a marqué la réouverture de l'enceinte après 22 mois de travaux en vue du Mondial, coorganisé avec les Etats-Unis et le Canada.

Une chute fatale

Mexico doit accueillir cinq matches de l'événement sportif le plus populaire de la planète à partir de juin, dont celui d'ouverture. «Un supporter en état d'ébriété a tenté de descendre du deuxième au premier niveau en sautant par l'extérieur et est tombé jusqu'au rez-de-chaussée», a détaillé la Sécurité civile dans un communiqué.

L'AFP a constaté l'arrivée de la police et des médecins-légistes sur place. D'après des informations préliminaires, il s'agit d'un homme de 27 ans.

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