L'Italie se rapproche du Mondial, le Kosovo aussi

L'Italie a battu 2-0 l'Irlande du Nord en play-off grâce à l'ouverture du score de Sandro Tonali. Le Kosovo s'est lui imposé en Slovaquie 4-3, porté notamment par une réussite de son défenseur valaisan Kreshnik Hajrizi. Les finales ont lieu mardi.

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Kreshnik Hajrizi va-t-il être élevé au rang de héros national au Kosovo? Le défenseur central valaisan a en tout cas marqué le quatrième but du succès de son équipe (4-3) en Slovaquie ce jeudi. Les Kosovars ne sont plus qu'à un match de la Coupe du monde, puisqu'ils recevront la Turquie mardi à Prishtina dans une ambiance à n'en pas douter complètement folle.

L'Italie, elle, a dominé l'Irlande du Nord (2-0) à Bergame dans le même temps grâce à des réussites de Sandro Tonali et Moïse Kean. La qualification se jouera mardi, soit au Pays de Galles, soit en Bosnie.

De son côté, la Suède a facilement battu l'Ukraine 3-1 grâce à un triplé de Viktor Gÿokeres. Le Danemark a atomisé la Macédoine du Nord (4-0) et la Pologne a éliminé l'Albanie (2-1).

Les quatre finales, mardi

Pays de Galles ou Bosnie-Italie

Kosovo-Turquie

Suède-Pologne

Tchéquie ou Irlande-Danemark