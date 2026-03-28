Cédric Heeb
La star du Barça Raphinha (29 ans) va manquer aux Catalans pendant plusieurs semaines. Le Brésilien s'est blessé à la cuisse lors du match amical contre la France jeudi.
Le Barça fait savoir que la durée d'indisponibilité estimée est d'environ cinq semaines. L'ailier manquera donc notamment trois matchs contre l'Atlético Madrid. Samedi prochain, les deux géant espagnols se rencontreront en Liga, puis les 8 et 14 avril en quart de finale de la Champions League.
Reste à savoir si Raphinha sera rétabli à temps pour le Clásico contre le Real Madrid le 10 mai. Pour les Catalans, il s'agit de toute façon d'une absence de poids, le Brésilien ayant été impliqué dans 27 buts en 31 matches cette saison (19 buts).
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
29
50
73
2
Real Madrid
29
37
69
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atlético Madrid
29
21
57
5
Real Betis Balompié
29
7
44
6
Celta Vigo
29
6
41
7
Real Sociedad
29
-1
38
8
Getafe CF
29
-6
38
9
Athletic Bilbao
29
-9
38
10
CA Osasuna
29
-1
37
11
Espanyol Barcelone
29
-8
37
12
Valence CF
29
-10
35
13
FC Gérone
29
-13
34
14
Rayo Vallecano
29
-7
32
15
FC Séville
29
-12
31
16
Deportivo Alaves
29
-11
31
17
CF Elche
29
-8
29
18
Majorque
29
-13
28
19
Levante UD
29
-14
26
20
Real Oviedo
29
-28
21
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation