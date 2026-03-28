Raphinha s'est blessé lors d'un match amical de l'équipe nationale brésilienne. L'attaquant du FC Barcelone sera absent pendant plusieurs semaines en raison d'une hématome à la cuisse et pourrait manquer le choc face au Real.

Cédric Heeb

La star du Barça Raphinha (29 ans) va manquer aux Catalans pendant plusieurs semaines. Le Brésilien s'est blessé à la cuisse lors du match amical contre la France jeudi.

Le Barça fait savoir que la durée d'indisponibilité estimée est d'environ cinq semaines. L'ailier manquera donc notamment trois matchs contre l'Atlético Madrid. Samedi prochain, les deux géant espagnols se rencontreront en Liga, puis les 8 et 14 avril en quart de finale de la Champions League.

Reste à savoir si Raphinha sera rétabli à temps pour le Clásico contre le Real Madrid le 10 mai. Pour les Catalans, il s'agit de toute façon d'une absence de poids, le Brésilien ayant été impliqué dans 27 buts en 31 matches cette saison (19 buts).



