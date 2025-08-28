DE
Menaces à la Fed
Lisa Cook contre-attaque Trump et saisit la justice

Lisa Cook, gouverneure de la Fed, saisit la justice contre sa tentative d'éviction par Donald Trump. Elle demande une injonction pour rester en poste et réaffirmer l'indépendance de l'institution.
Publié: il y a 34 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La gouverneure de la banque centrale des Etats-Unis Lisa Cook, que le président Donald Trump veut révoquer, a saisi la justice jeudi pour que celle-ci lui permette de continuer à exercer ses fonctions, selon un document consulté par l'AFP.

Dans sa saisine, la gouverneure demande à un tribunal de la capitale américaine de prononcer une «injonction immédiate» pour la confirmer à son poste au sein du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et réaffirmer l'indépendance des membres de l'institution.

Cette action en justice a pour but de contrer «la tentative inédite et illégale du président Trump de révoquer la gouverneure Cook qui, si elle aboutissait, constituerait un précédent dans l'histoire du conseil» des gouverneurs, est-il écrit.

«Limogée avec effet immédiat»

En début de semaine, le président des Etats-Unis a écrit à Lisa Cook pour lui annoncer qu'elle était «limogée avec effet immédiat». Lisa Cook, nommée à la Fed par le démocrate Joe Biden, a rapidement fait savoir qu'elle se battrait en justice.

Première femme afro-américaine à siéger au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed), Lisa Cook est accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables en 2021.

Donald Trump entend avoir son mot à dire sur la politique monétaire des Etats-Unis et placer au sommet de la Fed des personnes partageant ses vues sur l'économie.

