Donald Trump limoge la gouverneure de la Fed, Lisa Cook

Donald Trump vient de révoquer Lisa Cook de la Réserve fédérale, l’accusant de fraudes hypothécaires, mais cette décision pourrait être contestée. L'économiste refuse de partir, dénonçant une décision illégale et sans aucun fondement.

Cook siège au conseil d'administration de la Réserve fédérale depuis 2022. Elle est la première Afro-Américaine à y être nommée. Photo: keystone-sda.ch

Donald Trump a décidé de mettre son nez dans la politique du personnel de la Réserve fédérale (Fed). Ainsi, la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, sera démise de ses fonctions au conseil d'administration avec effet immédiat, a annoncé le président américain sur sa plateforme Truth Social. Dans sa lettre à Lisa Cook, le président américain a invoqué comme motif l'existence de motifs raisonnables de croire qu'elle a fait de fausses déclarations dans un ou plusieurs contrats hypothécaires.

La loi prévoit qu'un président ne peut révoquer les gouverneurs des banques centrales que s'il existe des motifs suffisants. La décision de Trump peut donc être contestée. Lisa Cook a commenté ce licenciement dans un communiqué, comme l'ont rapporté plusieurs médias anglophones. «Le président Trump a prétendu me licencier pour un motif valable, alors qu'il n'y a aucun motif légal et qu'il n'a aucune autorité pour le faire», a expliqué l'économiste chevronnée. «Je ne partirai pas. Je continuerai à remplir mes obligations pour soutenir l'économie américaine, comme je le fais depuis 2022.»

Il y a quelques jours, il était déjà devenu évident que le président américain souhaitait se débarrasser de Lisa Cook. Interrogé par un journaliste sur son intention de la licencier, il a répondu: «Oui, je la licencierai si elle ne démissionne pas.» Cook avait récemment fait la Une des journaux suite à des allégations d'irrégularités dans la levée de prêts immobiliers. Le directeur de l'Autorité fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Authority) a répondu à ces allégations dans une lettre adressée à la procureure générale des Etats-Unis, Pam Bondi.

Lisa Cook est membre du conseil d'administration depuis mai 2022. Elle a été la première Afro-Américaine à occuper ce poste et a été nommée par le prédécesseur de Trump, Joe Biden. Selon la Fed, son mandat court en réalité jusqu'au 31 janvier 2038. Avant sa nomination, elle a notamment été professeure d'économie et de relations internationales à l'Université d'Etat du Michigan.

Conflit sur les taux d'intérêt directeurs

Depuis des mois, Trump réclame une baisse du taux directeur, en vain. Le Conseil de la Réserve fédérale hésite face aux inquiétudes liées à l'inflation, notamment aux droits de douane imposés par Trump. Les appels de Trump à la démission du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sont restés sans effet. Et ses menaces de le révoquer si nécessaire sont restées sans réponse jusqu'à présent.

Le président américain tente de s'assurer des soutiens partisans au sein de la Fed pour obtenir la baisse des taux d'intérêt qu'il réclame. Trump justifie sa demande par des prêts hypothécaires moins chers pour les citoyens américains. Cependant, une baisse des taux d'intérêt réduirait également le fardeau des intérêts sur la dette nationale américaine, déjà excessive.

Début août, Trump avait licencié Erika McEntarfer. La raison? La directrice du Bureau des statistiques du travail avait publié des chiffres qui ne plaisaient pas à Trump. Il affirmait que l'économie était en plein essor sous son mandat. Or, les chiffres ne confirmaient pas du tout cette affirmation.